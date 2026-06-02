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▲歌迷在拓元頁面等了這個轉圈圈等了39分鐘，最後都沒買到。（圖／拓元售票）

目前搶到票但沒付款的票券，都會重新放回售票網，直到晚上10點，都有機會搶購

韓國天團BTS即將來台在高雄世運開演唱會，門票今（2）日中午12點讓WEVERSE會員優先在tixCraft拓元售票系統購買，3場供給會員的數量正式在12:39出現全部完售，ARMY幾家歡樂幾家愁，有的人9分鐘就買到票，甚至頭尾場都撿到，有的則是等了轉圈長達半小時，最後只有一場空。不過ARMY不用擔心，目前沒付錢的，都會重新被放回去，而且明天（6/3）、後天（6/4）還有「Live Nation Taiwan會員預售」跟「一般販賣」等2個機會，不到最後一刻千萬不要放棄。WEVERSE會員今天中午可在拓元售票優先購買BTS高雄場演唱會門票，一人限購2張，時間一到售票系統就大當機，讀者跟《NOWNEWS今日新聞》反應，一進去點完張數後，就是無止盡的轉圈圈，「還在轉，都拿完便當還在轉，搞不好吃完便當了還在轉。」沒想到他吃完便當了，圈圈還真的沒轉完。該位粉絲後來沒搶到票，3場供給會員搶購的數量也在12:39完售，他不死心再回去票價頁面，換來的只有「您的選購條件已無足夠數量 [#E0003]」的訊息框，沒搶到票非常難受。但ARMY也別擔心，；明天6月3日（三）12:00 - 22:00還有第2波售票，有「Live Nation Taiwan會員資格」的人都可以買；明天沒買到的，後天6月4日（四）12:00還有最後的機會，歌迷也可好好把握。