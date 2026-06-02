我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍今（2）日早上8時發生失事意外，1架T-34初級教練機執行模擬發動機失效航線訓練任務，在跑道北頭墜落，造成2名飛行教官殉職。《NOWNEWS今日新聞》電訪曾任空軍測評隊試飛官的宋文溪坦言詫異，因為T-34非常好開，速度不快、機翼又大，倘若失事的話，飄降效率非常好，要直接墜毀應該滿困難的，他過去還是菜鳥時駕駛T-34也曾發生動力喪失，但藉由飄降也順利返回基地，更懷疑是否和3年前彰化輕航機失事「動力沒推滿」雷同，不過他強調，到底失事原因如何，仍要等空軍調查報告出來。宋文溪說，T-34是一架非常好開的飛機，速度不快，機翼很大，又小又輕，飄降效率非常好，要造成直接墜毀滿困難的，除非是有障礙物才會造成比較大的狀況，不然飄降不太會有太大傷亡。宋文溪指出，飛行意外不外乎機械、人為跟天氣三大因素，從目前已知消息，模擬發動機失效訓練，一般來說就是將動力放到最小，到某個高度可以進場時，把動力放到最大，重飛加入航線，會發生墜毀不知道是飛行員判斷不正確，還是動力上不來，但基本上這個飛機速度沒這麼快，其實飛行員還是有機會落地，或是重砸在地面上，不過因為目前消息不多，不能太多揣測，仍要等空軍報告出來。對於T-34過於老舊一事，宋文溪坦言，確實年代久遠，但飛機基本只要維修得當，不太會有結構上的問題，現在也有很多二戰的飛機仍再飛，加上今天只是基礎訓練，只要保養得宜，基本上不太會有機械狀況。宋文溪指出，T-34約莫時速65海里（約120公里/小時）就可以帶動，80海里（約148.16公里/小時）就可以離地，若要失速大約是40-50海里（約 74 到 92.6公里/小時），不到時速不到100公里還不會失控，平常落地大概60海里（111.12公里），這個速度可以起飛落降，也可以漂，通常做模擬發動機失效，就是用高度換取速度操作。宋文溪說，模擬發動機失效有分全套1:1跟半套1:2訓練，基本上每個程度都可以做，消失1000英尺可以漂1海里，或許空域受限，但都是在滿足飄降比再高一點的範圍訓練，過去教學生都這樣。宋文溪懷疑，此次意外是否和3年前在彰化發生的輕航機墜毀事件一樣，當時就是重飛時動力沒有推到底，導致動力不足以重飛而失事。他說自己以前還是學員時，駕駛T-34也曾發生螺旋槳要轉不轉、動力喪失的情況，當時也是剛起飛沒多久，但也順利飄降回基地，那時候他才剛學飛機，只有20到30小時的飛行時間，但都可以順利飄降，所以這個飛機會造成意外的原因要調查，他相信現場有很多目擊者、高勤官、塔台等，又是兩個教官再飛，「所以（失事）我也蠻意外的」。2023年3月16日，彰化縣順風飛行俱樂部發生墜機事故，導致輕航機教練林國裕、日本籍遊客本田英希死亡。宋文溪指出，該案事後調查發現，