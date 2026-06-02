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輝達總部「星群專案」啟動！黃仁勳親自踩點引爆落地訊號

▲黃仁勳引爆輝達總部「星群專案」落地訊號！科技巨頭實體落地帶動傳統住宅區轉型，未來龐大高薪就業人口的就近置產剛需，成為北投房市與周邊房價的最強支撐。圖為北投生活圈空拍照。（圖／鄉林不動產研究室提供）

台北房市版圖大輪動！前5月建物買賣移轉熱區大公開

▲台北房市版圖大輪動！鄉林統計前5月建物買賣移轉熱區，北投受黃仁勳與輝達總部效應助攻狂飆 32.7%，周邊房價看飛。（圖／鄉林不動產研究室提供）

科技新貴重組北市居住版圖！買盤跨區外溢「這3區」成移居首選

COMPUTEX 2026 今（2）日盛大登場，AI 教父黃仁勳再度掀起全台狂潮，連台北房市也傳出捷報！根據最新統計，今年 1 至 5 月台北房市黑馬莫過於北投房市，在輝達總部進駐效應的剛性買盤支撐下，建物買賣移轉棟數年增率瘋狂飆升 32.7%！專家更直言，隨著巨頭落地，周邊「這 3 區」受科技新貴就近外溢置產，整體房價大有展翅高飛的強勢氣勢。北投近年從傳統的溫泉住宅區，一躍成為高資產科技聚落，最大的功臣絕對是黃仁勳。他於 5 月 27 日親自現身北投士林科技園區（北士科）T17、T18 預定地舉辦 NVIDIA 台灣員工大會，正式宣告輝達台灣總部「星群」專案全面啟動，並鄉林集團董事長賴正鎰分析，北市房市，在市場築底期，僅有科技產業與重大建設護航的區域能逆勢暴衝。黃仁勳在北士科的世紀宣示，象徵科技巨頭正式從招商步入「實體落地」階段，未來 5 年隨著上下游產業鏈進駐，龐大的高薪就業人口將成為該區房價最堅固的護城河。根據統計，台北市今年前 5 月建物買賣移轉棟數達 9,987 棟，年增 2.8%。在整體市場洗牌過程中，各行政區表現呈現明顯兩極化。基期較低的西區都更線，以及科技大廠進駐的北軸線，成為買氣最旺的雙核心：鄉林不動產研究室分析指出，隨著 AI 供應鏈與外商科技辦公聚落往北移轉，過去習慣居住在內湖、南港、汐止的工程師與科技高階主管，正迎來一波居住版圖的重組。由於北士科核心區的純住宅供給量相當有限，高薪買盤自然沿著捷運紅線向外擴散，這 3 大區域具備捷運沿線、頂級醫療（榮總與振興）、高綠覆率生活環境，且房價總價帶相對可承受。以復興崗一帶的線上建案「鄉林靜岡」為例，目前銷售已步入尾聲，從實質成交的客戶背景來看，主力買盤清一色為高薪科技新貴與周邊頂尖醫護，印證了這波就近購屋的移居潮正在發酵。