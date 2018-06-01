江宜樺跨藍綠辦研討會　馬英九當聽眾力挺

前行政院長江宜樺擔任董事長的長風基金會與促轉會主委黃煌雄創辦的台灣研究基金會，共同舉辦國際研討會，現場前總統馬英九也到場參與研討會，力挺江宜樺，但馬並沒有擔任講者或與談人，僅是以聽眾身分出席。

現場媒體提問，本場「從西方中心到後西方世界：21世紀新興全球秩序之探索」研討會，明日將邀請黃煌雄出席，這是否代表台灣已經出現藍綠和解的契機？江宜樺表示，他跟黃煌雄是多年舊友，黃煌雄用客觀中立的態度主持台灣研究基金會，也邀請國內外學者參加研討會探討各種重要議題，所以他過去就跟黃煌雄合作多次，黃煌雄認為台灣過去近三十年沒有舉辦大型研討會，但台灣的未來應該是要好好被國際看到，所以與長風基金會一拍即合。