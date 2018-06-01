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政治

江宜樺跨藍綠辦研討會　馬英九當聽眾力挺

記者戴祺修／台北報導2018/06/01 15:55
▲前行政院長江宜樺（左）、前總統馬英九（右）兩人難得同台。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.01）
▲前行政院長江宜樺（左）、前總統馬英九（右）兩人難得同台。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.01）

前行政院長江宜樺擔任董事長的長風基金會與促轉會主委黃煌雄創辦的台灣研究基金會，共同舉辦國際研討會，現場前總統馬英九也到場參與研討會，力挺江宜樺，但馬並沒有擔任講者或與談人，僅是以聽眾身分出席。

現場媒體提問，本場「從西方中心到後西方世界：21世紀新興全球秩序之探索」研討會，明日將邀請黃煌雄出席，這是否代表台灣已經出現藍綠和解的契機？江宜樺表示，他跟黃煌雄是多年舊友，黃煌雄用客觀中立的態度主持台灣研究基金會，也邀請國內外學者參加研討會探討各種重要議題，所以他過去就跟黃煌雄合作多次，黃煌雄認為台灣過去近三十年沒有舉辦大型研討會，但台灣的未來應該是要好好被國際看到，所以與長風基金會一拍即合。

江宜樺指出，當時討論舉辦研討會時黃煌雄也沒有接任促轉會主委，大家也知道黃煌雄一直是有獨立立場的人，對長風來說不會特別重視政治色彩，而是看議題能否找到最重要、合適的人選。

未來是否擔心黃煌雄接任促轉會主委後捲入藍綠鬥爭之中？江宜樺說，長風基金會很難被歸類成深藍或是深綠色彩的團體，就像台灣研究基金會一樣，都只是選擇對台灣重要的議題來探討，即便黃煌雄接任促轉會主委後，還是堅持把這場研討會辦完，因為這場研討會籌備一年多，希望能作為台灣社會對話的平台，不希望被藍綠對立給扭曲了。

 

關鍵字長風基金會馬英九江宜樺黃煌雄促轉會
不滿蔡政府年改　朱武獻辭國策顧問

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