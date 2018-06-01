加拿大貓咪身材壯碩如猛男　網友梗圖連發停不了！

一年前，一位加拿大貓奴意外在自家附近巧遇一隻超級壯碩的虎斑貓，因為覺得牠實在是太特別了，她幫牠拍下幾張照片，還幫牠開了一個名為buff cat的推特帳號。沒想到在網路上造成轟動，網友們對牠的猛男身材相當感興趣又好奇！但拍攝者表示因為找不到牠的主人是誰，所以她也不知道為什麼buff cat會有這樣的身材；但可以確定的是，這隻貓咪現在是網路紅貓，也是梗圖界的當紅炸子雞！
here’s a video of the buff cat pic.twitter.com/xTVETgfBoQ
— buff cat (@officialbuffcat) 2018年5月28日
但壯歸壯，牠還是很親人～
沒有人知道buff cat是怎麼吃成這麼壯的，但網友才不會放過這個梗圖的絕佳素材！
jurassic park but its buff cat pic.twitter.com/Xt4Jcj5B2d
— cherf (@dietrichbrah) 2018年5月30日
侏羅紀巨貓！
I’m sorry, I had to. @officialbuffcat pic.twitter.com/9m5yeQJNTi
— tifa lockhart (@clouddeestrife) 2018年5月31日
超級賽亞貓！
@officialbuffcat ghostbusters but its buff cat pic.twitter.com/VBrWpRUzBB
— cherf (@dietrichbrah) 2018年5月31日
得要出動魔鬼剋星才能降伏巨貓～
the rocks new movie looks great pic.twitter.com/QYHGeiuuSS
— cherf (@dietrichbrah) 2018年5月31日
很適合在巨石強森的新電影裡軋一角！
而一位紐約的獸醫師在看到buff cat的照片後，表示牠或許可能有遺傳性的肌肉疾病，但無論如何這隻貓咪都是相當獨特的！現在buff cat的推特已經有1.7萬的追蹤，大家都愛這隻肌肉猛男貓！
【寵毛貼心小提醒】
貓狗過重容易導致多重健康問題，包括關節變型和糖尿病等等。千萬不要因為覺得可愛而放任毛小孩發胖，做好體重管理是好主人的責任哦！
圖／twitter＠officialbuffcat
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