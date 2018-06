加拿大貓咪身材壯碩如猛男　網友梗圖連發停不了！

here’s a video of the buff cat pic.twitter.com/xTVETgfBoQ

但壯歸壯,牠還是很親人~

沒有人知道buff cat是怎麼吃成這麼壯的,但網友才不會放過這個梗圖的絕佳素材!

jurassic park but its buff cat pic.twitter.com/Xt4Jcj5B2d

侏羅紀巨貓!

超級賽亞貓!

@officialbuffcat ghostbusters but its buff cat pic.twitter.com/VBrWpRUzBB

得要出動魔鬼剋星才能降伏巨貓~

the rocks new movie looks great pic.twitter.com/QYHGeiuuSS

— cherf (@dietrichbrah) 2018年5月31日