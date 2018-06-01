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加拿大貓咪身材壯碩如猛男　網友梗圖連發停不了！

寵毛網2018/06/01 15:36
加拿大貓咪身材壯碩如猛男　網友梗圖連發停不了！（圖／寵毛網）
加拿大貓咪身材壯碩如猛男　網友梗圖連發停不了！（圖／寵毛網）

一年前，一位加拿大貓奴意外在自家附近巧遇一隻超級壯碩的虎斑貓，因為覺得牠實在是太特別了，她幫牠拍下幾張照片，還幫牠開了一個名為buff cat的推特帳號。沒想到在網路上造成轟動，網友們對牠的猛男身材相當感興趣又好奇！但拍攝者表示因為找不到牠的主人是誰，所以她也不知道為什麼buff cat會有這樣的身材；但可以確定的是，這隻貓咪現在是網路紅貓，也是梗圖界的當紅炸子雞！

一位加拿大女子某天在自家附近偶遇一隻超壯碩的虎斑貓！

一位加拿大女子某天在自家附近偶遇一隻超壯碩的虎斑貓！

看看牠的漢草～

看看牠的漢草～

這名女子甚至還幫牠開了推特帳號—buff cat，一夕之間爆紅！

這名女子甚至還幫牠開了推特帳號—buff cat，一夕之間爆紅！

 

但壯歸壯，牠還是很親人～

沒有人知道buff cat是怎麼吃成這麼壯的，但網友才不會放過這個梗圖的絕佳素材！

 

侏羅紀巨貓！

 

超級賽亞貓！

 

得要出動魔鬼剋星才能降伏巨貓～

 

很適合在巨石強森的新電影裡軋一角！

而一位紐約的獸醫師在看到buff cat的照片後，表示牠或許可能有遺傳性的肌肉疾病，但無論如何這隻貓咪都是相當獨特的！現在buff cat的推特已經有1.7萬的追蹤，大家都愛這隻肌肉猛男貓！

【寵毛貼心小提醒】

貓狗過重容易導致多重健康問題，包括關節變型和糖尿病等等。千萬不要因為覺得可愛而放任毛小孩發胖，做好體重管理是好主人的責任哦！

圖／twitter＠officialbuffcat

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關鍵字buff cat胖貓虎斑貓
床上出現詭異人臉？真相讓網友笑瘋

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