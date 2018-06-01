加拿大貓咪身材壯碩如猛男　網友梗圖連發停不了！

here’s a video of the buff cat pic.twitter.com/xTVETgfBoQ — buff cat (@officialbuffcat) 2018年5月28日

但壯歸壯，牠還是很親人～

沒有人知道buff cat是怎麼吃成這麼壯的，但網友才不會放過這個梗圖的絕佳素材！

jurassic park but its buff cat pic.twitter.com/Xt4Jcj5B2d — cherf (@dietrichbrah) 2018年5月30日

侏羅紀巨貓！

I’m sorry, I had to. @officialbuffcat pic.twitter.com/9m5yeQJNTi — tifa lockhart (@clouddeestrife) 2018年5月31日

超級賽亞貓！

@officialbuffcat ghostbusters but its buff cat pic.twitter.com/VBrWpRUzBB — cherf (@dietrichbrah) 2018年5月31日

得要出動魔鬼剋星才能降伏巨貓～

the rocks new movie looks great pic.twitter.com/QYHGeiuuSS — cherf (@dietrichbrah) 2018年5月31日

很適合在巨石強森的新電影裡軋一角！

而一位紐約的獸醫師在看到buff cat的照片後，表示牠或許可能有遺傳性的肌肉疾病，但無論如何這隻貓咪都是相當獨特的！現在buff cat的推特已經有1.7萬的追蹤，大家都愛這隻肌肉猛男貓！

【寵毛貼心小提醒】

貓狗過重容易導致多重健康問題，包括關節變型和糖尿病等等。千萬不要因為覺得可愛而放任毛小孩發胖，做好體重管理是好主人的責任哦！

圖／twitter＠officialbuffcat

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