軍武》泰國空軍接收首架升級F-5 ST　可再戰15年

泰國皇家空軍共有 34 架 F-5B/E/F 型機，以東部的烏汶基地為家，因此烏汶基地也被稱為「老虎窩」，2017年8月，泰國皇家空軍與以色列埃比特（ Elbit Systems ）簽約，升級F-5機隊，合約總計價值 9600 萬美元 （約新台幣 28.8 億元）。

蔡英文總統 1 日參加漢翔高教機組裝典禮，未來空軍將用高教機取代 F-5E/F 部訓機。東南亞國家泰國則是選擇升級 F-5 戰機成為 F-5 ST（Super Tiger）戰鬥機，預計可以再使用 15 年。

主要改裝項目有換裝現代化大功率的搜索雷達、現代化電戰套件、「玻璃化」座艙介面、kyshield 電子戰莢艙與埃比特開發的頭盔顯示器，改裝後的 F-5 ST 除能發射以色列製巨蠎4型( Python-4)空對空飛彈外，並且也能發射 IRIS-T 紅外線導引空對地飛彈，戰力大幅提升。

首批共升級 14 架舊型的 F-5 系列輕型戰機至 F-5 ST 標準，埃比特號稱與泰軍現役最先進的JAS-39戰機性能相當，甚至具備部分第 4 代戰機特性，可以讓這款 1970 年代就服役的戰機再使用 15 年。

1960年代末期，隨著蘇聯開始提供華沙公約國性能更優異的 MiG-21 戰機，因此美國國防部提出「國際戰鬥機」（IFA）計畫，邀集國防廠商研發援外用途的新式戰機，最後諾斯洛普( Northrop )公司以 F-5A 戰機為基礎改良的 F-5A-21 戰機得標，成為日後的 F-5E/F 老虎二式（Tiger II）戰機。

由於空戰性能優異、價格低廉、操作成本低，成為美國援外主力戰機。F-5E 一共生產約 1400 架，包括南韓、泰國、新加坡、馬來西亞、泰國、巴西、沙烏地阿拉伯、美國與中華民國等21個使用國。我國空軍共接收 308 架 F-5E/F 戰機，隨著 1990 年代陸續引進 F-16、幻象2000與IDF經國號戰機等新一代戰機，逐漸從第一線作戰任務中退下來，擔任新進飛行員下基地時操作的部訓機，預計 2028 年全數除役。



▲台東志航空軍基地F-5E戰機起飛。（圖／記者呂烱昌攝 ）