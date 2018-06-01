NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
全球總覽軍武頻道名流動態國際暖新聞萬花筒
即時跑馬燈青年護台不斷電　全國青年總會環台綜所稅申報截止　稅收達1358億8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
全球

軍武》泰國空軍接收首架升級F-5 ST　可再戰15年

記者呂烱昌／綜合報導2018/06/01 20:39
▲泰國皇家空軍升級的F-5 ST開始交機，將大幅強化現有F-5機隊的戰力。（圖／泰國空軍 )
▲泰國皇家空軍升級的F-5 ST開始交機，將大幅強化現有F-5機隊的戰力。（圖／泰國空軍 )

蔡英文總統 1 日參加漢翔高教機組裝典禮，未來空軍將用高教機取代 F-5E/F 部訓機。東南亞國家泰國則是選擇升級 F-5 戰機成為 F-5 ST（Super Tiger）戰鬥機，預計可以再使用 15 年。

泰國皇家空軍共有 34 架 F-5B/E/F 型機，以東部的烏汶基地為家，因此烏汶基地也被稱為「老虎窩」，2017年8月，泰國皇家空軍與以色列埃比特（ Elbit Systems ）簽約，升級F-5機隊，合約總計價值 9600 萬美元 （約新台幣 28.8 億元）。

主要改裝項目有換裝現代化大功率的搜索雷達、現代化電戰套件、「玻璃化」座艙介面、kyshield 電子戰莢艙與埃比特開發的頭盔顯示器，改裝後的 F-5 ST 除能發射以色列製巨蠎4型( Python-4)空對空飛彈外，並且也能發射 IRIS-T 紅外線導引空對地飛彈，戰力大幅提升。

首批共升級 14 架舊型的 F-5 系列輕型戰機至 F-5 ST 標準，埃比特號稱與泰軍現役最先進的JAS-39戰機性能相當，甚至具備部分第 4 代戰機特性，可以讓這款 1970 年代就服役的戰機再使用 15 年。

1960年代末期，隨著蘇聯開始提供華沙公約國性能更優異的 MiG-21 戰機，因此美國國防部提出「國際戰鬥機」（IFA）計畫，邀集國防廠商研發援外用途的新式戰機，最後諾斯洛普( Northrop )公司以 F-5A 戰機為基礎改良的 F-5A-21 戰機得標，成為日後的 F-5E/F 老虎二式（Tiger II）戰機。

由於空戰性能優異、價格低廉、操作成本低，成為美國援外主力戰機。F-5E 一共生產約 1400 架，包括南韓、泰國、新加坡、馬來西亞、泰國、巴西、沙烏地阿拉伯、美國與中華民國等21個使用國。我國空軍共接收 308 架 F-5E/F 戰機，隨著 1990 年代陸續引進 F-16、幻象2000與IDF經國號戰機等新一代戰機，逐漸從第一線作戰任務中退下來，擔任新進飛行員下基地時操作的部訓機，預計 2028 年全數除役。


▲台東志航空軍基地F-5E戰機起飛。（圖／記者呂烱昌攝 ）

 

關鍵字f-5高教機空軍
抄捷徑穿越高速公路　老婦慘遭撞飛

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan