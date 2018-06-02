《一把青》學姊　導演預言她未來是首屈一指女演員

李劭婕表示：「雖然曾真的被當作『拉』，但我其實是完全的異性戀，這次親身下去演女同志，才發現在舞台上去愛一個女生，是這種感覺。」為準備演員功課，李劭婕也聽了好多同性戀朋友的感情經驗，獲得不少啟發。

演員李劭婕因飾演《一把青》中的學姊汪影，打開知名度，讓不少觀眾留下深刻印象，很有「學姊臉」的她，其實在《一把青》、《有一種喜歡》都受邀演出學姊，彷彿是「學姊代言人」，近期卻開始接二連三有「女女戀」角色找上門。

她在《日常戀襲曲》演出拉拉戀，巧合的是，由鄭文堂導演所監製的短片《最適解》，也邀請李劭婕飾演女同志，戲中與同性伴侶嘗試人工受孕，但在反覆期待又失敗的打擊下，決定自我放逐的她，去酒吧買醉，甚至在酒吧廁所上演三人行的火辣親熱戲碼，突破李劭婕以往的演出尺度。在另一部短片《青春蝕光》中，李劭婕則飾演扭曲女教師，兒時因曾受親戚的性騷擾，導致成年後對自己學生性侵。



▲李劭婕因《一把青》的學姊汪影，打開知名度。（圖／牽猴子，2018.06.02）

從討人厭的學姊、到女女戀，甚至是心理扭曲的女教師，李劭婕演出的角色一次比一次更具挑戰性，我城劇場的陳培廣導演就盛讚李劭婕：「排練過程中，她在舞台上展現強大的情緒感染力與爆發力，對於角色的熱愛與進入角色的快速，讓我印象深刻，我覺得幾年後，她會成為首屈一指的女演員，我對她非常寄予厚望。」