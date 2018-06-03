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政治

前線中的前線　金門神秘大膽島7月開放觀光

記者呂炯昌／金門報導2018/06/03 10:30
▲金門縣政府向國防部爭取多年，「大膽島」將在7月26日開放觀光。（圖／記者呂炯昌攝）
▲金門縣政府向國防部爭取多年，「大膽島」將在7月26日開放觀光。（圖／記者呂炯昌攝）

為配合 823 砲戰 60 周年，有「離島中的離島」之稱的金門「大膽島」將在7月26日開放觀光。金門縣政府表示，大膽島觀光採預約制，採「團進團出」方式登島，每日登島遊客上限 300 人，相關申請登島資訊，7 月 9 日開放登島申請作業。

大膽原名大擔，1950 年 7 月 26 日爆發大二膽島戰役，700 名共軍摸黑乘船進攻大二膽島，遭國軍營長史恆豐少校率領不到 300 官兵迎頭痛擊；經一晝夜血戰，共軍陣亡 300 多人、252 人被俘。1951 年蔣經國至島上視察，將該島易名為「大膽島」，並在島上題有「島孤人不孤」石碑。

面積 0.91 平方公里的大膽島距離大陸廈門僅 4400 公尺、面積 0.28 平方公里的二膽島距離大膽島約 800 公尺，由於靠近對岸廈門，因而有「前線中的前線」之稱，在天氣晴朗時，從大膽島可上目視廈門環島路一帶建築物，在大膽島上手機甚至會漫遊到中國大陸電信業者的網路。

隨著兩岸關係和緩與國軍實施精實案後，大二膽島上駐軍逐步減少，目前大膽島駐守兵力約 100 多人、二膽島不到 40 人，島上並無居民居住。由於極具戰地特色，金門縣政府因而要求國防部開放登島觀光。

大膽島上著名觀光景點包括由蔣經國在山壁上題字「島孤人不孤」的大膽勒石、以當地水泉養雞的雞蛋，烘焙出神泉蛋糕而著名的神泉茶坊、大膽島北山有「三民主義統一中國」心戰標語牆等。


▲大膽島北山「三民主義統一中國」心戰標語牆面對廈門灣，來自廈門的觀光客付100元人民幣在外海觀看心戰標語牆。（圖／記者呂烱昌攝 )


▲大膽島上「自由屏障」勒石，為1960年代反共義士所建設。（圖／記者呂烱昌攝)


▲故總統蔣經國在山壁上題字「島孤人不孤」的大膽勒石，成為大膽島著名景點。（圖／記者呂烱昌攝 )

 


▲大膽島上軍犬「茜露墓園」，1955年冬天，3名共軍水鬼摸上小虎山，茜露撲殺2人，重創1員，官兵有感於牠的忠勇，譽為「戰鬥英雄茜露中尉」，牠過世後，官兵在大虎山側構工修建「茜露墓園」紀念。（圖／記者呂炯昌攝)


▲位於大膽島上北山的「神雞之墓」，根據墓碑記載，823砲戰期間，每逢對岸砲擊前，牠就先展翅鳴啼、飛走窩藏示警，使得官兵能適時躲避，保全性命，因此被稱為「神雞」。（圖／記者呂炯昌攝)


▲大二膽戰役期間，傳令兵賴生明負傷從南山陣地到北山聯絡，被譽為戰鬥英雄，因此島上官兵休閒活動場所命名為「生明館」，以茲紀念。（圖／記者呂炯昌攝)


▲大膽島上的神泉，傳聞女生靠近泉水就會枯竭，因此平時鎖上禁止靠近。（圖／記者呂炯昌攝 )

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