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摸胸摳下體後已讀不回　少女淚崩怒告性侵

社會中心／綜合報導2018/06/03 09:45
▲惡狼摸胸摳下體後已讀不回，少女淚崩怒告性侵。（示意圖／NOWnews資料照）
▲惡狼摸胸摳下體後已讀不回，少女淚崩怒告性侵。（示意圖／NOWnews資料照）

網路交友風險高，不管男女都必須謹慎為妙。一名家住宜蘭就讀高中的清純少女前（2016）年 8 月利用交友軟體「 BEETALK 」認識一名在台北擔任廚師的傅姓男網友，日後到傅男家中作客，豈料卻遭傅男伸狼爪，對她摸胸又摳逼，事後女子返家以 line 傳訊給他，他卻已讀不回，這讓原本有意成為男女朋友的少女非常難過，心生不滿憤而提告性侵。

據了解，少女在北上途中，傅男不斷用 LINE 傳訊給她：「好想你」、「快點來好嗎」、「你可以跟我打砲嗎」、「你是不是性慾很強」，少女見到這些鹹濕對話不以為意還回應：「才沒有，我常被人同學笑很保守」。

兩人相約在永春捷運站見面後，傅男就將少女帶回住處，趁一起看電視時又摟又抱，手開始不安分伸進她衣服裡摸胸，隨後脫光她的衣服用手摳女學生下體，少女萬萬沒想到她的情郎竟是精子充惱的色狼，一心只想著打砲，當下被嚇得花容失色強烈反抗，直到過度換氣症發作，傅男才罷休。

事後，傅男發現少女是一個守身自愛的女子便不再與她連絡，但少女仍不斷傳 LINE 給傅男，並表示「我希望愛情中是彼此互相尊重，而你能對我生氣因為我不配合，但是你要知道我不會用做愛來保持彼此的愛情，我看的是你的內在…果你願意陪我繼續走下去請給我一個回應。」而傅男不僅已讀不回還回嗆「找我幹嘛，妳又不能幹，我很忙不要再煩我。」少女難過得向好友哭訴，被學校師長發現後報警處理。

傅男到案後誆稱，有親吻、擁抱對方，但絕無違背對方意願，檢察官因此做出不起訴處分，但女學生不服再議，高檢署將全案發回台北地檢署續查。檢察官再次傳喚傅男到案時，傅男始終未出庭，北檢因而發佈通緝，最後傅男到案坦承犯行，被依強制性交罪起訴。

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惡煞認錯人　陸戰隊員遭誤殺枉死

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