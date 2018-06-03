摸胸摳下體後已讀不回　少女淚崩怒告性侵

網路交友風險高，不管男女都必須謹慎為妙。一名家住宜蘭就讀高中的清純少女前（2016）年 8 月利用交友軟體「 BEETALK 」認識一名在台北擔任廚師的傅姓男網友，日後到傅男家中作客，豈料卻遭傅男伸狼爪，對她摸胸又摳逼，事後女子返家以 line 傳訊給他，他卻已讀不回，這讓原本有意成為男女朋友的少女非常難過，心生不滿憤而提告性侵。

據了解，少女在北上途中，傅男不斷用 LINE 傳訊給她：「好想你」、「快點來好嗎」、「你可以跟我打砲嗎」、「你是不是性慾很強」，少女見到這些鹹濕對話不以為意還回應：「才沒有，我常被人同學笑很保守」。



兩人相約在永春捷運站見面後，傅男就將少女帶回住處，趁一起看電視時又摟又抱，手開始不安分伸進她衣服裡摸胸，隨後脫光她的衣服用手摳女學生下體，少女萬萬沒想到她的情郎竟是精子充惱的色狼，一心只想著打砲，當下被嚇得花容失色強烈反抗，直到過度換氣症發作，傅男才罷休。