最近頻跳電是因為偷降壓？　台電再次否認：與缺電無關

近一個月以來，跳電事件頻傳，供電穩定、夏季缺電問題再度成為各界關注焦點，台電也因此備受質疑。對於外傳「跳電停電事件，最可能原因就是供電不足，偷偷降壓運轉」，台電今（3）日表示，停電約有7成比例是外力造成，與降壓降頻或缺電無關，台電將就各地區事故種類、肇因進一步分析、重新檢討，6月底前向經濟部提報配電系統強韌計畫。

天氣越來越熱，光是5月以來，雙北市就發生10多起大規模跳電停電事件，使得本就陷入供電緊繃的台電，供電穩定、夏季缺電問題再度搬上檯面，甚至有網路瘋傳「跳電停電事件，最可能原因就是供電不足，偷偷降壓運轉」，對此，台電今日做出澄清。