NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈同心29號演習　動員召集令生效兩個颱風就叫雙颱？專家：誤會大了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
財經

最近頻跳電是因為偷降壓？　台電再次否認：與缺電無關

記者彭夢竺／台北報導2018/06/03 11:22
▲跳電事件頻傳與偷降壓有關？台電表示，停電約有7成比例是外力造成，與降壓降頻或缺電無關。（圖／台電提供）
▲跳電事件頻傳與偷降壓有關？台電表示，停電約有7成比例是外力造成，與降壓降頻或缺電無關。（圖／台電提供）

近一個月以來，跳電事件頻傳，供電穩定、夏季缺電問題再度成為各界關注焦點，台電也因此備受質疑。對於外傳「跳電停電事件，最可能原因就是供電不足，偷偷降壓運轉」，台電今（3）日表示，停電約有7成比例是外力造成，與降壓降頻或缺電無關，台電將就各地區事故種類、肇因進一步分析、重新檢討，6月底前向經濟部提報配電系統強韌計畫。

天氣越來越熱，光是5月以來，雙北市就發生10多起大規模跳電停電事件，使得本就陷入供電緊繃的台電，供電穩定、夏季缺電問題再度搬上檯面，甚至有網路瘋傳「跳電停電事件，最可能原因就是供電不足，偷偷降壓運轉」，對此，台電今日做出澄清。

台電表示，停電事件除了電線電纜、變壓器等電力設施異常造成之外，約有7成比例是民眾吊臂車碰觸、鳥獸害、颱風、雷害或管線施工不慎等外力造成，與降壓降頻或缺電無關。  

台電說明，系統電壓及頻率本就會隨負載高低而有微幅變動，並不會影響用戶用電設備及發電設備安全，在備轉容量率偏低又遇機組故障或氣溫突升的情況下，採行非常態、小幅度降低供電電壓，除可維持電力供需平衡外，並確保系統穩定與供電安全。

對於近日數起因設備故障等因素所造成的停電事故，台電指出，無論這些停電事件究係設備故障、工程施工或其他外力所造成，將會依照6月2日檢討會議中的結論，就各地區事故種類、肇因進一步分析，重新檢討研擬各項精進措施、落實巡檢制度，作好績效管控並建立起分層負責機制，清楚分工以確定負責層級並計劃在6月底前向經濟部提報配電系統強韌計畫。

關鍵字台電跳電停電缺電經濟部供電穩定
台幣還會貶破30？留意2大動向

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan