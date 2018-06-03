故宮南院開放原住民免費看展　大武壠族非法定好無奈

國立故宮南院目前正展出的台灣原住民服飾文化展，刺繡類中展出高雄小林村大武壠族祖先四件刺繡珍品，讓族人相當興奮，雖然原住民可以免費參觀，但大武壠族大滿舞團團長王民亮表示，大武壠族並非國家法定原住民，族人的戶口名簿上並沒有原住民族別的註記，不符合故宮南院免費入館規定，讓族人相當失望。對此，南院工作人員表示，有聽到大武壠族人的心聲，對於非法定原住民族是否能免費入館參觀一事，會向直屬長官反映。



▲小林村大武壠族文化體驗講師群在故宮南院合影。（圖／李佩昕攝 , 2018.06.03)

國立故宮南院目前正在展出以台灣原住民族群服飾文化的「織路繡徑穿重山：台灣原住民服飾精品聯展」，院長林正儀在開幕中邀請原住民朋友來看展，並宣布原民朋友看展一律免費。故宮南院表示，原民可憑身分證上的原住民姓名或戶口名簿中所標註的原住民族別，免費看展。

南院配合主題，即日起配合推出一系列原住民文化體驗活動，今(3)日邀請高雄小林村大武壠族人到院教導大眾「大武壠族類十字繡」及「漁笱竹藤編」課程，由王民亮率領十字繡老師潘燕玉、潘品岑及漁笱竹藤編老師徐吉綠、徐大林到南院兒創教室授課。



▲小林村大武壠族大滿舞團團長王民亮。（圖／李佩昕攝 , 2018.06.03)

王民亮表示，故宮南院在本檔期中，於六大類展品中的刺繡類，展出了大武壠族祖先四件刺繡珍品，包括國立台灣大學人類學博物館所珍藏的「大武壠族女子繡花腰帶」、「大武壠族頭巾繡片」及「大武壠族繡花佩袋」，還有順益台灣原住民博物館珍藏的「大武壠族女子披肩」，讓大武壠族族人相當興奮，想包車率團遠從高雄到南院來看祖先珍品，但大武壠族並非國家法定原住民，族人的戶口名簿上並沒有原住民族別的註記，不符合故宮南院免費入館的規定，讓族人相當失望。



▲「大武壠族繡花佩袋」是刺繡類主要的展出珍品。（圖／李佩昕攝 , 2018.06.03)

王民亮說：「我知道這次原住民服飾文化展中，法定原住民中還有兩族的服飾沒有展出，我們大武壠族在刺繡類中展出四件珍品，但族人卻無緣免費入館參觀。」



▲團長王民亮和族人看到大武壠族的「華薊刺繡」成為故宮南院的布置元素，十分高興。（圖／李佩昕攝 , 2018.06.03)

不過在故宮南院所安排的10項原民文化體驗活動中，大武壠族參與了「大武壠族類十字繡」、「漁笱竹藤編」及「大武壠苧麻編織」3項課程，還有一項歌舞展演秀，「因為台大教授胡家瑜鼓勵我們，要多多出來參與活動，讓更多人認識我們。」雖然因為沒有法定原住民身分，無法免費入館欣賞祖先刺繡珍品，但是看到祖先的珍品能在南院展出，還是很感動，也謝謝南院邀請族人擔任文化體驗課程講師。

今天協助安排文化體驗活動的故宮南院工作人員表示，有聽到大武壠族人的心聲，對於非法定原住民族是否能免費入館參觀一事，會向直屬長官反映。

小林村大武壠族在2009年的莫拉克風災中受災慘重，風災後族人努力復興生活與文化，部落年輕人徐銘駿承接原住民族委員會平埔族群聚落活力計畫「部落營造員」工作，主編出版《種回小林村的記憶—大武壠族民族植物暨部落傳承４００年人文誌》一書，今天也在活動中展示。



▲《種回小林村的記憶—大武壠族民族植物暨部落傳承４００年人文誌》主編徐銘駿。（圖／李佩昕攝 , 2018.06.03)