北市拍板！砸15億「中小學裝冷氣」　柯P：是最後手段

連日來天氣炎熱，特別是盆地地形的台北地區，氣溫更是明顯比其他縣市來得高，讓人直呼吃不消！台北市教育局 5 月底發文教育部，率先將冷氣機列為校園「基本設備」。對此，市長柯文哲今（ 3 ）日表示，已決定中小學教室全面裝冷氣，估計初期建置費用約 15 億元。不過，柯文哲也強調，裝冷氣是最後手段，對於校舍如何智慧化、綠化，將會再找建築師公會研究。

目前台北市有裝設冷氣的國小約占 43％ ，先是透過家長募到空調設備後，再由教育部全額支付變電站更新等改善費用，而電費則採用「使用者付費」，讓學童平均分攤，學習節約用電觀念。經教育局估算，從買冷氣、安裝、電源改善、配線、契約容量調整，一間教室至少得花 22 萬元，後續保養費用則每年約 5000 元。