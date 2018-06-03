北市拍板！砸15億「中小學裝冷氣」　柯P：是最後手段

連日來天氣炎熱，特別是盆地地形的台北地區，氣溫更是明顯比其他縣市來得高，讓人直呼吃不消！台北市教育局 5 月底發文教育部，率先將冷氣機列為校園「基本設備」。對此，市長柯文哲今（ 3 ）日表示，已決定中小學教室全面裝冷氣，估計初期建置費用約 15 億元。不過，柯文哲也強調，裝冷氣是最後手段，對於校舍如何智慧化、綠化，將會再找建築師公會研究。
目前台北市有裝設冷氣的國小約占 43％ ，先是透過家長募到空調設備後，再由教育部全額支付變電站更新等改善費用，而電費則採用「使用者付費」，讓學童平均分攤，學習節約用電觀念。經教育局估算，從買冷氣、安裝、電源改善、配線、契約容量調整，一間教室至少得花 22 萬元，後續保養費用則每年約 5000 元。
今年天氣酷熱，台灣西半部日前高溫更飆破 38 度，創下 122 年以來 5 月的最高溫記錄。因此，教育局 5 月 22 日行文至教育部，希望率先將冷氣機列為校園基本配備，估計得花費 15 億元，至於建置費用由誰埋單仍在研議中。
對此，柯文哲同意「中小學教室全面裝冷氣」，同時強調並不是一喊熱就裝，除了會先改善校園的通風設備及節能減碳計畫外，針對校舍智慧化、綠化的部分，市府已經開始尋找建築師公會研討，冷氣只是最後手段。
教育局也指出，台北市區分 4 個種子學校， 4 月份已完成建築師入校評估勞務採購，並召開評估表審查會，建築師也於 5 月至學校辦理前開評估工作，預計將於 10 月份完成，後續再依結果進行校舍隔熱、綠能環保等改善工作，藉以達到降溫功效。