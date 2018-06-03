hito音樂獎／玖壹壹火拚上演　奪獎大喊福氣啦！

「台客天團」玖壹壹以《周法薷》專輯，奪下《2018HITO流行音樂獎》「最具舞台風格藝人」大獎，上台領獎時，健志發表得獎感言：「福氣啦」，3人首度獲得「HITO流行音樂獎」肯定，深感榮幸，除此之外，玖壹壹大手筆送上，價值六萬的花籃，預祝頒獎典禮「圓滿成功」。

玖壹壹首度登上「HITO流行音樂獎」舞台表演，分別穿上螢光綠、鮮豔紅、亮麗白三款造型登台，賣力飆唱〈黑暗的社會〉揭開序幕、搭配舞者呈現磅礴氣勢，最後三人上演，「黑社會火拚」場面，為現場掀起高潮；緊接著轉換為歡樂氛圍，三人演唱〈派對俠〉，還跑到舞台前方與粉絲近距離接觸，更帶領全場粉絲齊跳招牌舞步，為演出劃下完美句點。



▲玖壹壹賣力開唱，變身「派對俠」炒熱現場氣氛。（圖／記者林柏年攝, 2018.06.03）

三人好默契、加上霸氣台風，成功征服現場粉絲，許多鐵粉更從中南部特別北上支持，在台下舉著燈牌尖叫應援，短短三分鐘演出，讓粉絲直呼「不過癮！」紛紛敲碗玖壹壹「再攻蛋」，對此玖壹壹公司混血兒娛樂表示：「有好消息，一定會跟大家分享，到時候能儘快回到小巨蛋開唱。」