大亞再獲越南綠色經濟獎項　樹立台商標竿

此次頒獎越南官方出席的貴賓有：越南科技與經濟協會副主席潘松戊、越南經濟環境協會主席張猛進、國會經濟部門副主任阮文福。越南「2018年國家綠色經濟建立與發展章程」分設：綠色經濟永續發展企業獎、環保品牌、環境友善產品及綠色友善工廠四個獎項。大亞（越南）已於去（2017）年獲「綠色經濟永續發展企業獎」，今年再獲「環保商號」、「友善環境產品」及「友善綠色工廠」三獎項，為當地台商樹立新標竿。

大亞（越南）總經理王丁樹表示：「越南近幾年經濟發展快速，除鼓勵外資投資外，對其越南人民照顧也越加重視，無論是經濟面、環境面以及員工權益，都對企業有更高的要求。大亞（越南）能夠一舉囊括國家綠色經濟建立與發展章程四獎項，除了感謝越南政府的肯定，將更以精益求精的理念自我期許，成為員工、客戶、股東、社會信賴的企業。」

大亞集團旗下的大亞（越南）公司，在南部的同奈省與北部的海陽省設有生產據點，並於2006年在越南掛牌上市，為當地第一家100%外資上市的企業。響應政府推動新南向政策，大亞集團將持續善盡企業責任，以越南為基地，拓展緬甸、寮國等東協國家市場。