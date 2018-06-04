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大亞再獲越南綠色經濟獎項　樹立台商標竿

記者許家禎／台北報導2018/06/04 14:43
▲大亞（越南）公司總經理王丁樹（前排右二）代表接受越南經濟環境協會張猛進主席（前排右一）跟國會經濟部門阮文福副主任（前排左二）頒獎。（圖／大亞提供）
▲大亞（越南）公司總經理王丁樹（前排右二）代表接受越南經濟環境協會張猛進主席（前排右一）跟國會經濟部門阮文福副主任（前排左二）頒獎。（圖／大亞提供）

大亞（越南）電線電纜股份公司榮獲越南政府「2018年國家綠色經濟建立與發展章程」的「環保商號」（Brand For Environment ）、「友善環境產品」（Friendly Environment Products）及「友善綠色工廠」（Friendly Green Factory）三項肯定，日前2日上午於河內市城市知識宮舉行頒獎典禮，大亞（越南）總經理王丁樹代表領獎。

此次頒獎越南官方出席的貴賓有：越南科技與經濟協會副主席潘松戊、越南經濟環境協會主席張猛進、國會經濟部門副主任阮文福。越南「2018年國家綠色經濟建立與發展章程」分設：綠色經濟永續發展企業獎、環保品牌、環境友善產品及綠色友善工廠四個獎項。大亞（越南）已於去（2017）年獲「綠色經濟永續發展企業獎」，今年再獲「環保商號」、「友善環境產品」及「友善綠色工廠」三獎項，為當地台商樹立新標竿。

大亞（越南）總經理王丁樹表示：「越南近幾年經濟發展快速，除鼓勵外資投資外，對其越南人民照顧也越加重視，無論是經濟面、環境面以及員工權益，都對企業有更高的要求。大亞（越南）能夠一舉囊括國家綠色經濟建立與發展章程四獎項，除了感謝越南政府的肯定，將更以精益求精的理念自我期許，成為員工、客戶、股東、社會信賴的企業。」

大亞集團旗下的大亞（越南）公司，在南部的同奈省與北部的海陽省設有生產據點，並於2006年在越南掛牌上市，為當地第一家100%外資上市的企業。響應政府推動新南向政策，大亞集團將持續善盡企業責任，以越南為基地，拓展緬甸、寮國等東協國家市場。

 

 

關鍵字大亞大亞越南越南綠色經濟電線電纜環保
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