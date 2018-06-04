日本航空推迪士尼彩繪機　6月首航羽田－福岡航線

東京迪士尼樂園今（ 2018 ）年迎接 35 周年慶，日本航空也宣布，將推出以迪士尼卡通人物為主題的特別彩繪機，屆時米奇與他的夥伴們會穿上 35 周年慶紀念服裝，陪伴旅客翱翔天際。首航將執飛 6 月 22 日東京羽田飛往福岡的 JAL317 航班。
▲彩繪機使用的紙杯是特別款式，每位旅客還會獲得一張搭乘證明。（圖／日本航空）
日本航空迪士尼彩繪機使用波音 767-300ER 客機，機身編號為 JA612J ，機艙設有 5 席頭等艙、 42 席商務艙、 205 席經濟艙。除了機身彩繪之外，內裝同樣相當吸睛，每個座椅都會有迪士尼 35 周年裝飾，使用的紙杯也是特別款式，每位搭乘彩繪機的旅客還會獲得一張搭乘證明。
▲日本航空 2017 年暑假曾推出小小兵主題彩繪機，使用機型為 EMBRAER E-190 型客機。（圖／日本航空）
彩繪機預計於 6 月 22 日至 2019 年 3 月間營運日本國內航線，首航為東京羽田飛往福岡的 JAL317 航班，其他班次則會在之後公布。日本航空長期為東京迪士尼及日本環球影城的主要贊助商， 2017 年暑假曾推出小小兵主題彩繪機，使用機型為 EMBRAER E-190 型客機。