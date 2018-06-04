日本航空推迪士尼彩繪機　6月首航羽田－福岡航線

東京迪士尼樂園今（ 2018 ）年迎接 35 周年慶，日本航空也宣布，將推出以迪士尼卡通人物為主題的特別彩繪機，屆時米奇與他的夥伴們會穿上 35 周年慶紀念服裝，陪伴旅客翱翔天際。首航將執飛 6 月 22 日東京羽田飛往福岡的 JAL317 航班。



▲彩繪機使用的紙杯是特別款式，每位旅客還會獲得一張搭乘證明。（圖／日本航空）