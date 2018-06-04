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全球1億以上男性有此障礙　甚至影響傳宗接代

記者陳鴻謙／台北報導2018/06/04 16:52
▲長期大量服用壯陽藥，會讓體內機制失衡；中醫治療勃起功能障礙，以對症下藥的方式治標治本，安全性高又能調理身體。（圖／ingimage）
▲長期大量服用壯陽藥，會讓體內機制失衡；中醫治療勃起功能障礙，以對症下藥的方式治標治本，安全性高又能調理身體。（圖／ingimage）

你可能不知道，勃起功能障礙問題，遠比你我所知更為普遍。根據一項跨國研究統計顯示，40歲以上的男人，半數有勃起功能障礙，這表示全球有一億以上的男性受到影響，台灣地區粗估也有一百萬以上的男性有此困擾。然而，多數男性礙於面子問題沒有及早就醫改善，不但影響婚姻生活及家庭美滿，甚至連傳宗接代都成了問題。

楊永榮中醫師表示，陽萎、早洩都是臨床上常見的男性勃起功能障礙，雖然常被相提並論，但兩者症狀其實不盡相同。早洩是指成年男性在性交時過早射精，或陽具尚未進入陰道或接觸陰道不久便已射精。而陽萎則是指成年男性，尚未到了性慾衰退期，竟經常發生不能勃起，或者勃起而不堅硬。無論陽萎或是早洩，都會妨礙正常性生活，應該及早就醫治療改善。

中醫認為，勃起功能障礙源自情志不遂、思欲過度、憂思郁怒，則肝失疏泄，宗筋所聚無能，而成陽萎。或思慮過多、損傷心脾、氣血不足、宗筋失養。或大驚卒恐，傷於心腎，氣機逆亂，氣血不達宗筋，不能作強，則陽事不舉。

楊永榮說明，中醫將早洩症視同失精，治療早洩以滋陰清熱，或固澀精關為主，不同原因引起不同症狀，只要找出病因對症下藥，很快就能達到治療效果。此外，早洩與精神、心理因素有極大的關係，需要配合心理建設療法。在治療陽萎方面，基本上針對5種成因——命門火衰、心脾兩虛、肝氣鬱結、陰精虧損、溼熱下注，按照不同病源採用不同藥物治療，更可以達到藥到病除的功效。

部分男性有不舉問題卻忌諱就醫，長期吃壯陽藥來撐場面。楊永榮提醒，坊間許多壯陽藥物含有大量的睪固酮（男性荷爾蒙的一種），長期大量服用，易讓體內機制失衡，自動停止分泌睪固酮，睪丸就開始萎縮，反而更不利健康。中醫治療勃起功能障礙，以對症下藥的方式治標治本，安全性高又能調理身體，因此呼籲男性若有不舉問題，及早尋求醫師協助才是上策。

楊永榮強調，勃起功能障礙經中藥調理雖可得到改善，但患者仍須改變不良生活習慣，避免熬夜或作息不正常，少抽菸喝酒，多運動。飲食少吃油膩食物、咖啡、甜食、乳製品，多吃蛋白質、含鋅食物（如牡蠣、蛋、瘦肉）等。

國外研究發現，吃水果有助促進性功能，尤其是富含類黃酮（flavanoids）、花青素的水果，比如藍莓、草莓、黑莓、黑醋栗、櫻桃、葡萄、蘋果等，可說是天然的「威而鋼」。每周吃3次藍莓，一次一小把，對於改善不舉也可得到不錯的效果。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字中醫陽痿早洩性功能障礙楊永榮
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