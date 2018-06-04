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政治

陳佩琪要求限期道歉捐款　三立4點聲明回應

政治中心／綜合報導2018/06/04 18:45
▲台北市長柯文哲的妻子陳佩琪嗆告媒體，對此，柯文哲 28 日曾表示，「不要在生氣的時候做決定，我會跟佩琪再多討論幾天。」（資料照片／陳明安攝）
▲台北市長柯文哲的妻子陳佩琪嗆告媒體，對此，柯文哲 28 日曾表示，「不要在生氣的時候做決定，我會跟佩琪再多討論幾天。」（資料照片／陳明安攝）

三立政論節目質疑台北市長柯文哲申報財產時，名下多了 2 千萬元不明來源，柯文哲妻子陳佩琪發出律師函，要求 7 日內刊登道歉啟事，否則將採取法律行動，該節目 4 日發出聲明，強調該議題涉及公益，可受公評。

陳佩琪先前已在「三立新聞」臉書上留言澄清，說選舉登記時（ 2014 年 9 月 21 日）曾向「信義行政中心」申報財產，除房產 8000 萬之外， 其餘是動產，當時存款加基金約 1280 萬元，當選後為避嫌，陸續把基金贖回，不再投資。

陳佩琪說，2015 年 3 月 31 日第一次向監察院申報財產，這段時間她的薪水收入加年終約 200 萬，尚未處理的選舉補助款約 1000 萬，故總共增加約 1200 萬元左右。原來的 1280 萬加 1200 萬約 2400 萬，扣掉半年的生活支出，因此第一次向監察院申報有 2200 萬元的存款，「這個節目怎麼汙衊我們說，我們 2000 萬元財產來源不明呢？」

關於提告一事，柯文哲日前受訪時並沒有表示贊同，僅說會再跟妻子多討論幾天。

陳佩琪仍決定進一步採取行動，發出律師函，除了要求三立電視除了道歉之外，還要捐出 200 萬元；主持人陳斐娟、和在節目中提出質疑的律師曾勁元也要各捐 150 萬元給指定慈善團體。

三立新聞「54 新觀點」節目則發出四點聲明：

1、5 月 25 日「54 新觀點」節目中，曾勁元律師就其向監察院告發柯文哲市長疑財產申報不實進行探討，該議題涉及公益可受公評。

2、曾勁元律師早已於 5 月 4 日即向監察院告發柯市長財產疑申報不實，並多次在媒體公開評論，柯市長方面就該事件遲未具體回應。

3、 5 月 27 日市長夫人陳佩琪女士透過臉書，首次回應外界疑慮，三立新聞當天晚間新聞即將陳佩琪女士的說法予以報導。「54 新觀點」節目並在隔日（
 5月 28 日）由柯市長幕僚、市府發言人林昆鋒於節目上說明釐清柯市長財產申報疑義。

4、三立新聞針對可受公評之議題，力求資訊的平衡呈現，絕不預設立場、妄加論斷，並提供各方論述與澄清空間。

關鍵字陳斐娟柯文哲財產申報陳佩琪曾勁元
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