未來世界還需要台積電？　張忠謀：說不定比現在更需要

張忠謀表示，未來5到10年會發生什麼很難講，什麼都可以發生，如中美貿易也有可能影響，若照現在的走向來看，大陸半導體產業未來5到10年會有很大的進步，但他強調「那時仍會落後台積電5年以上，台積電絕不會故步自封。」差距跟現在差不多。對任何競爭者都是嚴陣以待，過去如此，相信未來也是。

台積電股東會今（5）日登場，由於是董事長張忠謀退休前最後一次主持股東會，因此粉絲股東們擠爆會場，想要一睹張忠謀的風采。有股東提問，面對中國大陸半導體來勢洶洶怎麼看？未來10年台積電還會維持現在的競爭力與頂尖地位嗎？張忠謀說：「未來的確有些挑戰，但隨著科技進步，IC的需求也會一直成長，說不定未來全球將比現在更需要台積電也說不定！」

陸行之也詢問，依照台積電營運狀況，其實發10元股利是可行的，但為何不做？張忠謀說，如果發掉10元股利，等於把自由現金流量都發掉，公司是資本密集的公司，若現金流量都發掉，將沒有多餘的錢隨時做因應，尤其資本支出不可預期，因此希望保留一些現金流量的彈性。另一方面則是希望台積電維持每年股利穩定，甚至提升。

有股東提問，現在世界大廠都離不開台積電，但未來10年台積電的重要性還那麼重要嗎？張忠謀以麵包、飯，對人很重要來比喻，強調是很基本的，未來10年智慧科技進步都將帶動台積電，如最近祕書幫他打包東西用手機，他去中國大陸也試著用手機付款。

張忠謀指出，的確目前台積電有競爭者、國際情勢也有不確定性，積體電路技術有其物理性的限制，這些都是挑戰，但同樣的也是機會，人工智慧超出大家想像，隨著科技進步，IC的需求也會一直成長，而台積電會持續努力、維持業界地位，誰知道呢？也許未來10年全球將比現在更需要台積電也說不定！