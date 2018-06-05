漢光演習》蔡英文赴九鵬基地視導飛彈射擊　卻發生火燒山

但是在發射第 5 枚天弓飛彈後，不明物體掉落基地內山坡冒出白煙，引發一陣虛驚。國防部表示，靶機發射後，其加力器順利完成推升後，依計劃落海，惟加力器噴射後，所屬燃燒的物質掉落於附近山坡上，因天乾物燥，導致火苗燃燒，已由現場待命的消防人員控制火勢，無人傷亡，不影響後續射擊，絕非外傳爆炸事件。

此次九鵬射擊模擬解放軍戰機從台灣東部海域發射空對地巡弋飛彈，襲擊我東部重要軍事基地，包括天弓一型、天弓二型、鷹式飛彈、愛國者飛彈等中長程飛彈都會實彈射擊。

國軍年度重大演訓漢光 34 號演習 4 日展開實兵、實彈科目，總統蔡英文今（5）日前往屏東九鵬基地視導飛彈射擊，但是飛彈射擊後，卻發生火燒山的小插曲。

2006 年漢光 22 號演習，宜蘭利澤簡海灘進行各種飛彈、火砲射擊，不過狀況頻傳，尤其陸軍發射的拖式( TWO )反坦克飛彈，竟然有兩枚飛彈在觀禮台前方，距離當時總統陳水扁前方約 100 公尺的近距離爆炸，讓在場來賓與媒體記者都嚇了一大跳。

另外，外媒報導，美國官員表示，美國正考慮派遣軍艦通過台灣海峽，但是此舉恐激起北京強烈反應。國防部發言人陳中吉表示，外媒報導為「未經證實之訊息」，國防部不予評論。