NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈張忠謀謝股東給機會　全場熱烈鼓掌國際電腦展開跑　迎接AIoT世代8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

漢光演習》蔡英文赴九鵬基地視導飛彈射擊　卻發生火燒山

記者呂炯昌／台北報導2018/06/05 12:00
▲天弓飛彈從垂直發射架發射。（圖／NOWnews資料照)
▲天弓飛彈從垂直發射架發射。（圖／NOWnews資料照)

國軍年度重大演訓漢光 34 號演習 4 日展開實兵、實彈科目，總統蔡英文今（5）日前往屏東九鵬基地視導飛彈射擊，但是飛彈射擊後，卻發生火燒山的小插曲。

此次九鵬射擊模擬解放軍戰機從台灣東部海域發射空對地巡弋飛彈，襲擊我東部重要軍事基地，包括天弓一型、天弓二型、鷹式飛彈、愛國者飛彈等中長程飛彈都會實彈射擊。

但是在發射第 5 枚天弓飛彈後，不明物體掉落基地內山坡冒出白煙，引發一陣虛驚。國防部表示，靶機發射後，其加力器順利完成推升後，依計劃落海，惟加力器噴射後，所屬燃燒的物質掉落於附近山坡上，因天乾物燥，導致火苗燃燒，已由現場待命的消防人員控制火勢，無人傷亡，不影響後續射擊，絕非外傳爆炸事件。

2006 年漢光 22 號演習，宜蘭利澤簡海灘進行各種飛彈、火砲射擊，不過狀況頻傳，尤其陸軍發射的拖式( TWO )反坦克飛彈，竟然有兩枚飛彈在觀禮台前方，距離當時總統陳水扁前方約 100 公尺的近距離爆炸，讓在場來賓與媒體記者都嚇了一大跳。

另外，外媒報導，美國官員表示，美國正考慮派遣軍艦通過台灣海峽，但是此舉恐激起北京強烈反應。國防部發言人陳中吉表示，外媒報導為「未經證實之訊息」，國防部不予評論。

 

關鍵字漢光演習九鵬基地天弓飛彈
兩岸同源亦競亦合亦共榮　馬徵上聯評吳音寧　柯：小白兔闖政壇會被宰

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan