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娛樂

「圈粉神曲」就是這首歌　蕭秉治認對感情很偏執

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/05 21:12
▲蕭秉治第二波主打歌〈愛過你有多久就有多痛〉，在網路上詢問度破表。（圖／相信音樂提供 , 2018.06.05）
▲蕭秉治第二波主打歌〈愛過你有多久就有多痛〉，在網路上詢問度破表。（圖／相信音樂提供 , 2018.06.05）

蕭秉治（廷廷）6月8日將推出全新專輯《凡人Mortal》，首波主打〈凡人〉用琴聲直切，輕輕敲進眾人的心房，第二波療傷主打〈愛過你有多久就有多痛〉，在五月天演唱會上表演，更成了「圈粉神曲」，網路詢問度破表。

日前蕭秉治擔任五月天《人生無限公司》，瀋陽演唱會暖場嘉賓，首唱〈愛過你有多久就有多痛〉，詢問度破表，歌迷紛紛上網求歌名及MV，吸引許多「新粉」，到微博留言表達激動，蕭秉治開心地說：「那天首唱完結束回家，看到大家留言，原本不認識我的人，都詢問我歌名，期待這首歌，快點給大家聽到」。〈愛過你有多久就有多痛〉MV，將在「666」幸運時間曝光，也就是6月6日晚上6點，於相信音樂YouTube頻道、臉書同步首播。


▲蕭秉治自認對感情某方面很偏執。（圖／相信音樂提供 , 2018.06.05）

〈愛過你有多久就有多痛〉這首歌，是專輯中最快完成的，歌詞也深刻描寫蕭秉治的感情觀，曾經困在愛情裡，現在則是放下後坦然面對，他說：「想像之前失戀的心情寫下。」承認自己在感情上，某些方面很偏執，隨著失去的時間越久，心裡感受反而容易越演越烈。把內心的糾結，用更抒情、深緩的方式用音樂向大家說故事。

戴愛玲喜收百萬生日大禮　好姐妹安以軒揪尪做愛心

戴愛玲日前規劃五場《戴著愛走》生日音樂巡演，預計將演出收入扣除必要成本後，全數贊助偏鄉有小小運動員，好姐妹安以軒，得知戴愛玲的生日計畫，約老公一起做愛心，贊助音樂會的所有成本，讓音樂會的全數收入可以幫助小朋友。


▲戴愛玲（右）跟安以軒（左）私下感情如好姐妹一般。（圖／星耀藝能提供, 2018.06.05）

安以軒夫妻以的德晉集團名義，贊助《戴著愛走》新台幣七十萬元演出費用，許多知名的造型團隊、老師也主動贊助妝髮，要讓戴愛玲美美演出。算一算演唱會成本費用，還有妝髮造型、住宿等，已經超過百萬，戴愛玲開心表示：「今年的生日禮物超過百萬，收的很開心很爽，我會非常用心唱的」。

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