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綠營用盡心力圍剿館長？朱學恒：同樣人力好好執政不行嗎

生活中心／綜合報導2018/06/06 11:24
▲昨（5）日「宅神」朱學恒則 PO 文力挺館長，怒批：「綠營用盡心力去圍剿一個健身業者，都不會覺得本末倒置嗎？」（合成圖／翻攝自臉書朱學恒的阿宅萬事通事務所 , 2018.6.6）
▲昨（5）日「宅神」朱學恒則 PO 文力挺館長，怒批：「綠營用盡心力去圍剿一個健身業者，都不會覺得本末倒置嗎？」（合成圖／翻攝自臉書朱學恒的阿宅萬事通事務所 , 2018.6.6）

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢日前在臉書上發文、開直播，痛批蔡政府不把錢花在台灣人民身上，卻捐給 WHO，「動不動就一百萬美金，幾億幾億的做凱子！」立刻遭到民進黨立委段宜康嗆道：「你是在靠北三小！」後續更引來多位議員、網路圖文作家，以及文青領袖的全面圍剿。昨（5）日「宅神」朱學恒則 PO 文力挺館長，怒批：「綠營用盡心力去圍剿一個健身業者，都不會覺得本末倒置嗎？」


成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢日前在臉書上發文、開直播，痛批蔡政府不把錢花在台灣人民身上，卻捐給 WHO，「動不動就一百萬美金，幾億幾億的做凱子！」（圖／翻攝自臉書飆悍 , 2018.6.6）

朱學恒在臉書粉絲團 PO 文寫道：「綠營用了一個立委，幾個議員和無數圖文作家、文青領袖和側翼去圍剿一個健身業者，都不會覺得本末倒置嗎？」他直言：「你他 X 的用同樣的心力和人力，去搞好教育，弄好公托，修理電力系統，平抑菜價、挽救果價、維持治安，依法執行死刑，把你執政最基本的事項做好，館長難道會晚上不聊深蹲不聊電動跟你談他 X 的政治嗎？」最後他更感嘆：「仗義每多屠狗輩，負心皆是讀書人。誠哉斯言啊！」

對此，許多網友也紛紛留言回應：「太中肯了」、「明明是完全執政黨，卻比在野黨更努力攻擊，實在令人越發反感」、「我投了 26 年綠營，這次看破了」、「其實執政黨被罵是應該的...有錯就要改，而不是一大堆無腦網軍，來神功護體」、「館長就刺到它（他）們痛處，而且之前那個講靠北三小的政客，那派系就是擅長鬥爭」、「原來政府罵人民還有人挺啊？真的好笑耶！」、「民進黨現在根本就政治幫派啊！」

關鍵字宅神朱學恒館長陳之漢圍剿綠營蔡政府
看護嬉鬧曝患者隱私　網看影片氣炸好大膽！檳榔西施在店裡與男友嘿咻

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