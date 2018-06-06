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中央社

北市弱勢學生電腦補助 月底前受理申請

中央社2018/06/06 11:48
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者陳妍君台北6日電）台北市政府社會局即日起到6月30日，受理經濟弱勢家庭學生的電腦補助申請。社會局指出，低收入戶學生每戶最高補助新台幣1萬1000元，中低收入戶最高補助7500元。

社會局社會救助科科長蕭舒云告訴中央社記者，這項計畫補助小學3年級到大學4年級、未滿25歲在學學生；為顧及公平原則，僅補助民國104年到106年不曾提出申請的經濟弱勢家庭，預計補助1300戶，額滿為止。

社會局也與順發電腦合作，符合補助資格並到順發電腦購買電腦的民眾，購買金額高於或等於1萬5000元，每戶加碼公益回饋金2000元。

社會局指出，經濟弱勢家庭學生小真（化名）獲電腦補助前，必須與家人共用一台舊電腦。由於設備老舊，無法負荷日新月異的程式與軟體，小真必須經常來回於電腦教室和圖書館間，利用有限片段的時間查資料及製作報告，甚至經常需要向同學求助。

申請社會局電腦補助、購買新電腦後，小真不僅克服學業與工讀上許多困難，也藉此不斷精進，近期參與阿里巴巴國際站平台上架成效競賽、行銷台北觀光競賽和兩岸大學生專題比賽，屢獲佳績，未來希望投入廣告、行銷領域，發揮所長。

為縮短數位落差，社會局92年起辦理「補助低收入戶購置電腦設備」計畫，105年起將補助對象擴展到中低收入戶。截至去年底，累計1萬166戶弱勢家庭受惠。

社會局「電腦補助計畫」簡章及申請表可上網下載https://dosw.gov.taipei/cp.aspx?n=7AC6E5DD57875A3F。（編輯：梁君棣）1070606

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