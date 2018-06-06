北市弱勢學生電腦補助 月底前受理申請

（中央社記者陳妍君台北6日電）台北市政府社會局即日起到6月30日，受理經濟弱勢家庭學生的電腦補助申請。社會局指出，低收入戶學生每戶最高補助新台幣1萬1000元，中低收入戶最高補助7500元。

社會局社會救助科科長蕭舒云告訴中央社記者，這項計畫補助小學3年級到大學4年級、未滿25歲在學學生；為顧及公平原則，僅補助民國104年到106年不曾提出申請的經濟弱勢家庭，預計補助1300戶，額滿為止。

社會局也與順發電腦合作，符合補助資格並到順發電腦購買電腦的民眾，購買金額高於或等於1萬5000元，每戶加碼公益回饋金2000元。