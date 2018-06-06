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政治

前綠委爆：柯文哲決定用吳音寧　現又翻臉不認

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/06 15:38
▲前民進黨立委賴坤成 6 日指出，府院黨當時一致提他出任北農總經理時，柯文哲橫加阻撓，農委會不得已，才再提名吳音寧，但柯現在卻又翻臉不認。（圖／NOWnews資料照）
▲前民進黨立委賴坤成 6 日指出，府院黨當時一致提他出任北農總經理時，柯文哲橫加阻撓，農委會不得已，才再提名吳音寧，但柯現在卻又翻臉不認。（圖／NOWnews資料照）

北農總經理吳音寧風波不斷，面對外界質疑為何不撤換吳音寧？台北市長柯文哲稱，吳音寧人事是農委會決定。不過，前民進黨立委賴坤成 6 日指出，府院黨一致提他出任北農總經理時，柯文哲卻橫加阻撓、堅持說要用非政治人物的專業人士，農委會不得已，才再提吳音寧，但柯現在卻翻臉不認。

賴坤成指出，北農的人事，慣例是農委會提總經理、北市府推董事長，「而府院黨一致提出有律師身份、曾任台東果菜公司董事長八年的人選賴坤成時，柯 P 卻橫加阻撓，堅持說要用非政治人物的專業人士，農委會不得已才再提吳音寧」，柯 P 還很正式提請台北市政府市長室遴選投票產生，怎麼現在又翻臉不認了，還說北農很複雜，是殺戮戰場，不適合政治小白兔。

賴坤成說，「放毒的是他 (柯文哲)，解毒也是他，昨日、今日變變變，卻又將責任推卸，真的是俗仔，說謊成性，沒擔當。」

賴坤成表示，打吳音寧三分，絕對會傷到韓國瑜七分。韓國瑜任內的爛攤子掀開來......慢慢來起底，怎麼選啊？畢竟韓在任北農時，根本沒預見會參選高雄市長，留下太多把柄了。

對此，北市府發言人劉奕霆表示，柯文哲已一再強調，北農公司的總經理是由農委會推派代表，北市府則是推派董事長，不知外界為何有所誤解。

關鍵字北農吳音寧韓國瑜賴坤成柯文哲
農委會：吳音寧比韓國瑜還要好吳晟辭資政救女？吳音寧哽咽澄清

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