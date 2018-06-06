前綠委爆：柯文哲決定用吳音寧　現又翻臉不認

北農總經理吳音寧風波不斷，面對外界質疑為何不撤換吳音寧？台北市長柯文哲稱，吳音寧人事是農委會決定。不過，前民進黨立委賴坤成 6 日指出，府院黨一致提他出任北農總經理時，柯文哲卻橫加阻撓、堅持說要用非政治人物的專業人士，農委會不得已，才再提吳音寧，但柯現在卻翻臉不認。

賴坤成指出，北農的人事，慣例是農委會提總經理、北市府推董事長，「而府院黨一致提出有律師身份、曾任台東果菜公司董事長八年的人選賴坤成時，柯 P 卻橫加阻撓，堅持說要用非政治人物的專業人士，農委會不得已才再提吳音寧」，柯 P 還很正式提請台北市政府市長室遴選投票產生，怎麼現在又翻臉不認了，還說北農很複雜，是殺戮戰場，不適合政治小白兔。