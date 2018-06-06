NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈日喝4次嗎啡嘔吐　傅達仁嘆折騰死經營權未報　天然氣之神遭罰上百萬8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
財經

搶搭世足賽熱潮　新刮刮樂上市　3個頭獎200萬

記者顏真真／台北報導2018/06/06 16:09
▲世界盃足球賽即將於6月中開踢，台灣彩券公司也趕搭熱潮，推出以足球為主題的刮刮樂，有3個頭獎200萬元。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界盃足球賽即將於6月中開踢，台灣彩券公司也趕搭熱潮，推出以足球為主題的刮刮樂，有3個頭獎200萬元。（圖／美聯社／達志影像）

全球矚目、4年一度的體壇盛事世界盃足球賽即將開踢，台灣彩券公司也應景推出足球主題刮刮樂「足球冠軍」，要和彩迷一起瘋世足、刮獎金，而且有3個頭獎200萬元，總獎項超過138萬個，總獎金逾4.9億元，總中獎率34.8%。

2018年世界盃足球賽即將於6月中開踢，台灣彩券公司搶先推出以足球為主題的「足球冠軍」，每張售價新台幣200元，頭獎200萬元共3個，券面以射門入網的足球與冠軍金盃為設計，採用比大小的玩法，共有10局比賽，只要任1局比賽中「您的分數」高於「對手分數」，即得該局比賽獎金，猶如足球賽中與對手對決、一爭高下的刺激與熱血。

台灣彩券公司表示，這款刮刮樂總獎項超過138萬個，提供超過15萬個1000元（含）以上的獎項，總獎金逾4.9億元，總中獎率34.8%。

同時上市的還有刮刮樂「加倍鑽」，每張售價100元，共有3個頭獎100萬元，總中獎率25.34%，券面布滿閃亮的鑽石搭配喜氣的紅色背景，象徵「鑽」得獎金好運來。

至於玩法，台灣彩券公司說明，以對幸運號碼搭配倍數符號，任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」對應的獎金，再搭配「倍數區」的倍數符號，有機會獲得最高10倍的獎金，共有超過28萬個獎金加倍機會。

關鍵字世足賽台灣彩券刮刮樂頭獎中獎率分數
星展銀新總座看台灣　點出6大優勢大馬新媒體電視平台　全面娛樂體驗

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan