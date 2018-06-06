搶搭世足賽熱潮　新刮刮樂上市　3個頭獎200萬

2018年世界盃足球賽即將於6月中開踢，台灣彩券公司搶先推出以足球為主題的「足球冠軍」，每張售價新台幣200元，頭獎200萬元共3個，券面以射門入網的足球與冠軍金盃為設計，採用比大小的玩法，共有10局比賽，只要任1局比賽中「您的分數」高於「對手分數」，即得該局比賽獎金，猶如足球賽中與對手對決、一爭高下的刺激與熱血。

全球矚目、4年一度的體壇盛事世界盃足球賽即將開踢，台灣彩券公司也應景推出足球主題刮刮樂「足球冠軍」，要和彩迷一起瘋世足、刮獎金，而且有3個頭獎200萬元，總獎項超過138萬個，總獎金逾4.9億元，總中獎率34.8%。

台灣彩券公司表示，這款刮刮樂總獎項超過138萬個，提供超過15萬個1000元（含）以上的獎項，總獎金逾4.9億元，總中獎率34.8%。

同時上市的還有刮刮樂「加倍鑽」，每張售價100元，共有3個頭獎100萬元，總中獎率25.34%，券面布滿閃亮的鑽石搭配喜氣的紅色背景，象徵「鑽」得獎金好運來。

至於玩法，台灣彩券公司說明，以對幸運號碼搭配倍數符號，任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」對應的獎金，再搭配「倍數區」的倍數符號，有機會獲得最高10倍的獎金，共有超過28萬個獎金加倍機會。