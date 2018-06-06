吳晟辭資政救女？吳音寧哽咽澄清

北農總經理吳音寧爭議不斷，傳出總統府資政吳晟為了替女兒止血將請辭。對此，吳音寧今（ 6 ）日赴市議會備詢時表示，父親情緒確實因她受到波及，但到目前為止沒提辭呈。
無黨籍市議員林瑞圖、國民黨籍市議員王欣儀質詢時指出，吳晟因女兒負面消息不斷，怕影響民進黨年底選舉，決定辭掉總統府資政以止血。林瑞圖及王欣儀奉勸吳音寧，應自動請辭停止風波。
對此，吳音寧一開始說「父親確實因為我的事情受到情緒上波及，但我的事情是我的事情」，她也跟父親說「不要擔心我，我會來面對這些」。王欣儀追問「父親到底有沒有要辭職，幫你止血？」吳音寧語帶哽咽說，父親並沒有提出這樣想法，她有向父親說「請他相信，我會實實在在的做事。」
吳音寧並說，其實從一開始要接北農總經理時，父親就是反對她接任，「現在父親的態度，就是希望我不卑不亢地把事情說清楚，他會支持我。」
對於用業務推廣費買洋酒一事，吳音寧則說，自己從來沒有否認買酒，公司以前到現在的業務推廣費都編在各部門，包括業務部、管理部都會買酒，主要是跟全台產地餐敘、聯繫感情，這是公司創立 40 年來就有的事，她也沒有覺得買洋酒是錯誤的事情，至於數量，是否是議員所指的 20 多瓶，她稱自己手邊並沒有細部資料。