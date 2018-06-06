吳晟辭資政救女？吳音寧哽咽澄清

北農總經理吳音寧爭議不斷，傳出總統府資政吳晟為了替女兒止血將請辭。對此，吳音寧今（ 6 ）日赴市議會備詢時表示，父親情緒確實因她受到波及，但到目前為止沒提辭呈。

無黨籍市議員林瑞圖、國民黨籍市議員王欣儀質詢時指出，吳晟因女兒負面消息不斷，怕影響民進黨年底選舉，決定辭掉總統府資政以止血。林瑞圖及王欣儀奉勸吳音寧，應自動請辭停止風波。

對此，吳音寧一開始說「父親確實因為我的事情受到情緒上波及，但我的事情是我的事情」，她也跟父親說「不要擔心我，我會來面對這些」。王欣儀追問「父親到底有沒有要辭職，幫你止血？」吳音寧語帶哽咽說，父親並沒有提出這樣想法，她有向父親說「請他相信，我會實實在在的做事。」