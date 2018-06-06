I want YOU　金獅湖蝴蝶園導覽志工招募中

高雄市金獅湖蝴蝶園於去年9月17日 全新亮相，是全國最大的網室蝴蝶園並打造賞蝶空橋，能全面俯瞰蝴蝶園，並有專業的導覽人員深度解說，觀光局在金獅湖蝴蝶園已經培訓了40位優秀的導覽志工，園區志工隊長陳敬寬表示，蝴蝶園的志工就是為讓參觀民眾能更深入了解大自然世界的奧妙，為民眾介紹各種蝴蝶的辨識、分類、生態等，透過戶外導覽實地帶領民眾親近自然、保護生態，並藉由導覽而獲得正確的生態保育觀念。



▲透過志工導覽，民眾更能深入了解大自然的奧妙。（圖／高觀光局提供 , 2018.06.06）

擔任金獅湖蝴蝶園的林姓導覽志工表示，剛開始投入蝴蝶園志工培訓，自己對自然生態上了豐富的一課，從了解蝴蝶的成長過程，同時也逐漸愛上了蝴蝶園，雖然是志工，但非常用心經營這塊生態豐富的地方，也因為愛護大自然，才能看到美麗的蝴蝶翩翩起舞。

觀光局長曾姿雯表示，志工犧牲奉獻投入導覽志工的義務工作，猶如蝴蝶園的「園丁」，更是蝴蝶園的「靈魂人物」，因為導覽志工的存在，讓蝴蝶園成為高雄自然生態保育的亮點，藉由他們的專業解說，讓參觀民眾更了解蝴蝶的生態，志工的全心投入也讓社區總體營造發輝成效。