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▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹以90分打點狂勝范國宸62分，以28分差，改寫2004年張泰山「最大打點差」歷史紀錄。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.08.02）

📍魔鷹2026年打擊成績

球員 出賽 安打、全壘打、打點 打擊率 OPS+ 魔鷹 116 126安、20轟、90分 2成94 167

中華職棒37年例行賽昨（6）日結束，年度投、打個人獎項全數出爐。台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）本季繳出126安、20轟、90分打點的亮眼成績，強勢榮膺聯盟打擊「三冠王」，成為中職史上第3人；同時他更達成全壘打王「3連霸」，寫下中職史上第2人、外籍打者第一人的傲人成就。更特別的是，魔鷹本季90分打點遙遙領先居次的范國宸多達28分，正式改寫2004年「森林王子」張泰山保持的27分「最大打點差」歷史紀錄。今年是魔鷹來台效力的第3個球季，其長程重砲威力依舊令各隊投手忌憚。本季他出賽116場，敲出126支安打、20發全壘打，貢獻90分打點，賽季打擊率為2成94，一舉包辦安打、全壘打、打點三大個人獎座，成為繼1998年興農牛怪力男（Jay Kirkpatrick）、2017年Lamigo桃猿王柏融之後，中職史上第3位獲此殊榮的打擊三冠王。除了三冠王頭銜，魔鷹本季以20轟完成全壘打王3連霸，也是繼2014至2016年義大犀牛高國輝之後，聯盟史上第2位連3年在全壘打榜稱霸的打者，更是聯盟史上首位達成此壯舉的洋砲。今年中職「投高打低」現象明顯，打擊數據普遍下滑，魔鷹本季20轟為個人近3年新低，也是近10個賽季以來全壘打王第2低的數據（僅高於2022年吉力吉撈・鞏冠的14轟）；126安更是近21個賽季以來的安打王新低，前一次安打王未滿130安，已要追溯至2005年統一獅陽森的121安。但值得一提的是，魔鷹在打點榜上以90分打點獨走，狂勝第2名富邦悍將范國宸的62分，雙方差距高達28分，一舉打破2004年興農牛張泰山所樹立的27分障礙，改寫中職歷史紀錄。回顧中職歷史，2004年張泰山以94分打點奪下生涯第2座打點王，當時第2名的誠泰Cobras「阿醜」謝佳賢為67分，雙方相差27分；至於歷史差距第3大的賽季則出現在2008年，統一獅洋砲布雷（Tilson Brito）以102分打點蟬聯打點王，力壓第2名兄弟象「小飛機」陳冠任的77分，雙方差距25分。如今魔鷹以28分差橫掃榜單，再度為自己的中職傳奇添上一筆神級紀錄。