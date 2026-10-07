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美國職棒大聯盟（MLB）國家聯盟分區系列賽（NLDS）第3戰，洛杉磯道奇今（7）日作客亞特蘭大勇士。陷入全壘打荒的道奇球星大谷翔平此役迎來重大變動，迎來轉戰道奇後首度被排在第三棒之後，以「先發第五棒、指定打擊」身分上陣。儘管棒次延後，大谷在場上依舊充滿鬥志，第2打席更因遭到「妨礙打擊」而罕見地在場上怒吼抗議，後續也成功上壘為球隊延續攻勢。大谷翔平近期打擊陷入低潮，從例行賽到季後賽已連續20場、94個打席未擊出全壘打，且有追打壞球的傾向。面對勇士陣中今年奪下14勝的塞揚等級左投塞爾（Chris Sale），道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）決定變陣，將大谷從過往習慣的第一或第二棒，調降至第五棒。這也是大谷自2020年9月效力於洛杉磯天使（Los Angeles Angels）以來，睽違6年再度擔任先發第五棒。羅伯斯在賽前記者會上解釋這項調度：「將上壘率高的球員排在前面，我認為比賽的發展會讓翔平在打擊時獲得更大的得點圈機會。」羅伯斯透露，前一晚已親自與大谷溝通，大谷不僅完全理解，甚至開玩笑表示：「我本來還想說9月的時候要主動去問您，能不能讓我打第七棒呢！」羅伯斯也強調，這項變陣僅限於這場比賽，並非未來的常態。1局上的首打席，大谷在2出局一、二壘有人的得點圈機會上面對塞爾，但在球數2好2壞時，被一顆外角滑球引誘出棒，遭到空振。3局上，道奇攻佔一、三壘，大谷再度於2出局後上場打擊。在球數1好1壞時，他對著一顆偏高的四縫線速球猛力揮棒，球棒在揮動的瞬間打中了勇士捕手鮑德溫（Drake Baldwin）的手套，球則被打成三壘方向界外球。揮棒落空的瞬間，大谷立刻轉身指著捕手，並對著主審大聲連喊三聲：「Hey！Hey！Hey！」強烈抗議對手妨礙打擊。主審隨即認定妨礙打擊成立，大谷成功站上一壘，將攻勢擴大為滿壘。大谷在場上罕見的激動情緒也引發日本球迷在社群平台熱烈討論，紛紛留言：「很少看到大谷這麼大聲抗議」、「在場上奮戰的大谷簡直像變了一個人」、「這就是拚戰精神」。然而，下一棒的羅哈斯（Miguel Rojas）擊出右外野平飛球遭到接殺，道奇留下滿壘殘壘，大谷的上壘未能轉化為得分，也未能給予同場先發的日籍隊友山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）分數支援。