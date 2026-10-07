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▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹以126安、20轟、116分打點奪下打擊三冠王，為中職史上第3人。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.08.02）

▲味全龍洋投蔣銲以防禦率1.49、136次三振奪下投手雙冠王。（圖／味全龍提供,2026.7.28）

📍中華職棒37年打擊個人獎項

獎項 選手（球隊） 數據 備註 打擊王 陳傑憲（統一獅） 3成22 第2次獲獎 安打王 魔鷹（台鋼雄鷹） 126 首度獲獎、三冠王 全壘打王 魔鷹（台鋼雄鷹） 20 3連霸、三冠王 打點王 魔鷹（台鋼雄鷹） 116 第2次獲獎、三冠王 盜壘王 張政禹（味全龍） 33 首度獲獎 📍中華職棒37年投手個人獎項





獎項 選手（球隊） 數據 備註 勝投王 羅戈（中信兄弟） 12勝 首次獲獎 防禦率王 蔣銲（味全龍） 1.49 首度獲獎、雙冠王 三振王 蔣銲（味全龍） 136次 首度獲獎、雙冠王 中繼王 高塩將樹（統一獅） 25次 2連霸 後援王 鍾允華（統一獅） 33次 首度獲獎、隊史紀錄

中華職棒37年例行賽昨（6）日圓滿落幕，年度投、打個人獎項也全數出爐。統一7-ELEVEn獅陳傑憲以打擊率3成22奪下生涯第2座打擊王；台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）則以126安、20轟、116分打點榮膺打擊「三冠王」。本季中職呈現極端「投高打低」現象，陳傑憲改寫了1992年獅隊洋砲卡羅（Juan Castillo）的3成26紀錄，成為中職史上「打擊率最低」的年度打擊王；魔鷹的126安也是近21年最低、20轟則為近10年次低。富邦悍將昨日與樂天桃猿進行本季最後一場補賽。賽前林澤彬打擊率為3成10，落後陳傑憲的3成22，必須繳出單場「6打數6安打」的表現才能逆轉稱王。林澤彬昨日擔任開路先鋒，首打席便敲出內野安打帶動球隊5分大局；隨後單局獲得第2次打擊機會時遭到三振，確定無緣逆轉奪下打擊王，教練團隨即將其換下休息。林澤彬最終以打擊率3成11、聯盟第2名結束賽季。陳傑憲本季出賽96場，323個打數擊出104支安打（含5轟），以打擊率3成22拿下年度打擊王，這也是他繼2020年球季後，睽違6年生涯第2度獲獎。盜壘王方面，味全龍張政禹以33次盜壘擊退隊友郭天信的24次，不僅是個人生涯首度獲獎，也助龍隊連續2年將盜壘王獎座留在陣中。雄鷹重砲魔鷹本季以20發全壘打完成「全壘打王3連霸」，成為繼2016年高國輝之後，聯盟史上第2位連3年在全壘打榜稱霸的打者，更是外籍洋砲第一人。此外，魔鷹也以116分打點奪下打點王，繼2024年後生涯第2度獲獎；安打王部分，魔鷹以126安力壓隊友曾子祐的122安，強勢榮膺中職打擊「三冠王」（安打、全壘打、打點），成為繼1998年興農牛怪力男（Jay Kirkpatrick）、2017年Lamigo桃猿王柏融之後，中職史上第3位獲此殊榮的打擊三冠王。值得一提的是，今年中職「投高打低」現象明顯，打擊數據普遍下滑。陳傑憲的3成22打擊率，改寫1992年獅隊洋砲卡羅的3成26，成為中職史上「最低打擊率」的打擊王。魔鷹的20轟則是近10個賽季以來全壘打王第2低的數據，僅高於2022年吉力吉撈・鞏冠的14轟；126安更是近21個賽季以來安打王的新低，前一次安打王不滿130安，已要追溯至2005年獅隊陽森的121安。投手獎項方面，中信兄弟洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）以12勝9敗拿下勝投王，寫下中職史上「勝投數第2少」的勝投王紀錄，僅高於2014年11勝的鄭凱文。味全龍洋投蔣銲（John Gant）則以防禦率1.49、136次三振包辦防禦率與三振「雙冠王」；其中防禦率1.49更是近25年來最佳紀錄，在聯盟歷史中僅次於2001年兄弟象蕭任汶的1.40。後援獎項則全數由獅隊包辦：高塩將樹以25次中繼成功達成中繼王2連霸，為中職史上第3人，亦是首位達成連霸的外籍投手；23歲新秀鍾允華則以33次救援成功奪下救援王，一舉改寫隊史紀錄與聯盟新人紀錄。