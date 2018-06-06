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即時跑馬燈輪椅畫家黃英華畫出彩色人生展現學童純真的天籟之音8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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今日人物》影／生命鬥士黃英華用油畫「輪」轉人生

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/07 00:49
▲埔心鄉民黃英華當兵時，修護機械不慎，造成頸椎受傷，下半身從此癱瘓，他努力習畫，畫出彩色人生，希望能把世上美麗的事物，全部留在畫布上。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）
▲埔心鄉民黃英華當兵時，修護機械不慎，造成頸椎受傷，下半身從此癱瘓，他努力習畫，畫出彩色人生，希望能把世上美麗的事物，全部留在畫布上。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

因車禍而傷殘的彰化縣榮民黃英華，雖然手部以下全身癱瘓，卻靠著雙手自創升降機等輔具，讓生活能自理、還能畫油畫，現在他經常駕駛電動車外出賣彩券、賣油畫，生命鬥士般的意志令人敬佩。

家住彰化縣埔心鄉的榮民黃英華，在服兵役時因執行公務車禍而受傷，造成手部以下完全癱瘓，曾經度過一段相當消沉的生活，在萬念俱灰的情況下，還一度乘著電動車衝上大馬路意圖自殺，不料不僅車輛紛紛走避，還有熱心駕駛人以為他迷途，護送他回家。

6日下午彰化榮服處處長嚴俊峰特別拜訪黃英華，期間鼓勵他秉持著熱情繼續作畫，也相信他的故事一定能激勵更多不幸的人，讓所有人知道人生不會絕望，總會找到自己的出口，黃英華母子倆皆表示感謝輔導會及榮服處長期以來的關懷與照顧，尤其服務組長李宗謙總是不辭辛勞的訪視他們，並且只要有需要就會竭盡所能的號召志工一起幫忙，讓他們備感溫馨。


▲埔心鄉民黃英華當兵時，修護機械不慎，造成頸椎受傷，下半身從此癱瘓，他努力習畫，畫出彩色人生，希望能把世上美麗的事物，全部留在畫布上。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

李宗謙表示，黃英華在當兵之前，擁有修理汽車的好本領，還自行帶著3、4個員工開業當老闆，原本計畫退伍後要擴大營業，沒想到服兵役時，因機械訓練的意外，傷及脊髓致下半身癱瘓，終其一生都要坐輪椅行動，當時的他萬念俱灰，連吃飯還必須靠父母餵食，認為人生已無希望，所以把自己封閉起來，一句話也不說。


▲埔心鄉民黃英華當兵時，修護機械不慎，造成頸椎受傷，下半身從此癱瘓，他努力習畫，畫出彩色人生，希望能把世上美麗的事物，全部留在畫布上。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

後來在彰化縣脊髓損傷協會的邀請下，讓他接觸到油畫，這時他的人生才從黑白變成彩色！尤其看到其他學員們從不因身體的受限而放棄自我，更下定決心要靠自己改變人生，從一開始不知如何拿筆的窘境，到慢慢熟練執筆技巧，如今己能獨立完成一幅幅充滿生命張力的作品。


▲黃英華他努力習畫，畫出彩色人生，希望能把世上美麗的事物，全部留在畫布上。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

黃英華說，現在已經可以用手指拿筆揮灑色彩，畫畫除讓他的心情平靜愉快外，更成了他的心靈揮灑的舞台，現在則是一直感覺「活著真好，要用心去看這個世界，把最美麗的畫面留在畫布上。


▲埔心鄉民黃英華他努力習畫，畫出彩色人生，希望能把世上美麗的事物，全部留在畫布上。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

嚴俊峰表示，照顧好每個榮民榮眷本來就是榮服處最基本的工作，黃英華雖然於服役期間遭遇不幸事件，但他人生奮鬥努力的精神，實在是值得所有人效仿，未來也將持續各項服務工作，讓當初犧牲黃金歲月保衛國家的戰士們，都能感受到輔導會真誠照顧。


▲埔心鄉民黃英華畫出彩色人生，希望能把世上美麗的事物，全部留在畫布上。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

黃英華有如生命鬥士一般，認真過每一天的意志，讓嚴俊峰敬佩，除了前往慰問之外，正積極協助黃英華籌備「生命鬥士義賣畫展」，希望各界給於這些熱愛生命的鬥士掌聲與鼓勵。

關鍵字生命鬥士輪椅畫家油畫榮民癱瘓
展現學童純真的天籟之音大廚孝親　返鄉搭棚設攤

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