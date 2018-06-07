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政治

名家論壇》唐湘龍／駡吳音寧　到底是在駡誰？

文／唐湘龍2018/06/07 08:48
▲台北農產運銷公司總經理吳音寧上任後風波不斷。中央社記者吳家昇攝 107年5月18日
▲台北農產運銷公司總經理吳音寧上任後風波不斷。中央社記者吳家昇攝 107年5月18日

其實，我很同情吳音寧。真的。

蔡英文總統以黨主席身分下達「支援令」：說要派一組人協助吳音寧政治攻防。這很少見。有點「搶救雷恩大兵」的味道。雷恩其實很不行，但血統正確，非救他不可。死再多人都要完成任務。

台灣需要「支援」的人太多太多了，但沒看過蔡總統這麼積極過。

我不認識吳音寧。這不奇怪。除了蔡英文總統，一年前，誰認識吳音寧？吳音寧爆紅，像宇宙洪荒，盤古開天，橫空出世的人物，帶著一點點日系漫畫的喜感。總覺得有什麼地方不對，但是講不出來。

我講給你聽。我也是恍然大悟。我覺得，他長得跟蔡英文超級像。

吳音寧如果不講話，也就算了。但最近他接受專訪，第一次接受專訪，深綠媒體的專訪，一切突然變得清楚：他不僅髮型很像、穿著很像、講話更像。西方的諺語說：長得像鴨子、走路像鴨子、叫聲像鴨子，請問是什麼動物？當然是鴨子。

吳音寧不是鴨子。吳音寧根本蔡英文好嗎？

我覺得這不是一種祝福。令人發自內心感到同情。怎麼會像到這種地步？

不只是「神隱少女」的稱號共用。看他接受專訪，說話的速度、眼神，以及，東閃西躲，講了半天沒有重點，一種與生俱來的空洞，簡直一模一樣。突然覺得，為什麼郭子乾、邰智源還要花這麼多的功夫去化妝、去模仿？郭子乾扮吳茂昆，比吳音寧扮蔡英文差太多了。

真的不誇張。不相信，你自己去把那段訪問找出來看。新聞工作這麼久，頭一次看到不用化妝的模仿。相似度95%以上。「全民大悶鍋」那一票演員，根本完敗。

這是怎麼辦到的？到底是巧合？還是一種基於崇拜而來的「自我內化」？怎麼會這麼像？現在，國政卡到「英」，市政卡到「音」，問題似乎是一樣的。

長得像又怎麼樣？本來不怎麼樣。但是：第一、這不是模仿秀，吳音寧不可能真的加入「全民大悶鍋」。第二、如果蔡英文聲望崇隆，那就像兩年前一波「小英頭」熱潮一樣，不剪成那種文青髮型根本過不了夏天。第三、但如果蔡英文一敗塗地，所到之處，都是拒馬、丟鞋，那太像蔡英文就容易成為出氣筒。雖然不至於被「誤殺」，像是很多社會新聞那樣。但一點點「誤罵」可能免不了。

我並不在意什麼吃魚翅、送洋酒，這種事不難澄清。只要不是違法亂紀，剩下的，都是社會觀感、茶餘飯後。但我很在意一件事。我認為吳音寧走到今天之所以成了風暴中心，成了「當代最佳被憎恨對象」，歸根究底，原因就一個：她是誰？

她是誰？她憑什麼坐上北農總經理的位置？她憑什麼250萬年薪？還不含假公濟私的龐大事務費。

吳音寧努力打迷糊帳，說她月薪14萬，哪來250萬？還揚言要告。這回答很糟。糟透了。因為，第一、這給廣大低薪族一種「14萬不算什麼」的感覺。第二 、吳音寧說謊。14萬是月薪，這大家都知道，但「實質總薪資」呢？

別說沒聽過「實質總薪資」。大半個月前，行政院長賴清德特別開記者會推出這個國家統計新概念。就是把年終、績效、分紅等等全部加起來一起算。對吳音寧來說，這些一定會進口袋的錢加在一起如果沒有250萬，那就出來告吧。

這根本不是重點。重點是：吳音寧的前一個職務是什麼？薪水是多少？那不過是大半年前的事。

但是，人嘛，有幾個人會拒絕「德不配位」的職務？今天吳音寧接北農總經理，她爸爸吳晟接下總統府首席資政，都令人傻眼。心裡難免犯嘀咕：「你哪位呀？你憑什麼？」但這不是吳氏父女的問題。這是蔡英文總統的問題。蔡英文總統沒有解釋。

這是需要解釋的。這是政治倫理。就是政治的職場倫理。蔡總統應該給個說法，為什麼是吳晟，為什麼是吳音寧？雖然「一人得道，雞犬升天」，這兩年，酬庸的庸才充斥政壇，「250萬」根本不算新聞，蔡總統可能覺得解釋不完的。但這種漫天問號的「父女同科」實在不算佳話。蔡總統實在需要解釋。尤其是對吳音寧。至於吳晟，他爽領十八趴十八年，在年金改革熱頭上突然「良心發現」，反串出櫃，成了民進黨痛打軍公教的活教材，功在黨國，這個理由當總統府資政應該足夠。

但吳音寧呢？為什麼突然從溪州公所秘書跳升北農總經理？蔡總統不要光說「專業任用」，這實在很沒有誠意。這種水準的專業，滿坑滿谷。為什麼是吳音寧？蔡總統要救吳音寧，沒問題。那就把這個大問號解釋清楚就好了。

很奇怪的人事，是需要解釋的。蔡總統就算說「我高興」，或是「因為我們長得很像」，都可以。但不能什麼都不說，然後只在意政治攻防，好像這是政治問題。

我很同情吳音寧。這種粉墨登場，票房很慘的情況，不是她的錯。大家心裡也知道，她能成為「二百五俱樂部」一員，最重要的原因哪裡是什麼專業？一切都只是為她是「獨二代」。

蔡總統不必解釋了。太晚了。就派一組人協助吳音寧政治攻防吧。這年頭，只要敢獨，沒有不肥的。吳音寧只是突顯了這個現象。

吳音寧離下台不遠了。說：駡吳音寧，就是罵北農。錯。駡吳音寧，就是罵蔡英文。對。完全對。

●作者：唐湘龍／資深新聞工作者、政論節目資深評論員、電台節目主持人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字名家論壇吳音寧250萬蔡英文北農總經理吳晟總統府資政
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