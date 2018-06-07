NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈Q彈配菜咬不斷　夾起一看頭皮發麻蔡英文自評民進黨古意　網友狂噓8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

總統力挺吳音寧　柯文哲：國民黨不打才奇怪

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/07 12:08
▲台北市長柯文哲 7 日出席 「永續樂活‧免廢暢飲」系列行動啟動記者會。（圖／北市府提供 , 2018.6.7）
▲台北市長柯文哲 7 日出席 「永續樂活‧免廢暢飲」系列行動啟動記者會。（圖／北市府提供 , 2018.6.7）

北農總經理吳音寧上任後爭議不斷，兼任民進黨主席的蔡英文總統昨表示，吳音寧是會做事的人，但不是政治人，不是很熟悉政治，在政治場合的應答容易被誤解，她也要求農委會應有人協助吳音寧面對政治攻防。對此，台北市長柯文哲今（ 7 ）日則說，「總統一旦表態，綠營被迫一定要集結，綠營一旦集結，國民黨不打才奇怪。」

對於市府派人去北農查帳，柯文哲並責成身兼北農董事長的北市副市長陳景峻，儘速召開臨時董事會把問題解決掉，柯文哲說，後來發現帳實在太多，至少在他任內三年半的資料，全部去查一查，大家需要一點時間，他有交代在開臨時董事會之前，把這些資料弄一弄，公開透明，給社會一個交代就好了。

對於蔡英文力挺吳音寧，柯文哲一開始嘆一口氣，並猶豫說「這要公開講嗎？」他隨後指出，其實從韓國瑜到吳音寧，這兩個人他都認識，他都不覺得這兩個有什麼大的問題，他們在執行業務上都還好，但「一個是已經被搞掉，一個被打到很難有效執行業務。」

柯文哲說，他常常在想，在這混亂的社會，如果讓台灣可以在穩定當中往前進，可是常常也是滿辛苦的，「總統一旦表態，綠營被迫一定要集結，綠營一旦集結，國民黨不打才奇怪。」

柯文哲表示，所以過去 20 幾年，台灣不就是在這種藍綠惡鬥、政黨惡鬥當中，島內互打，打到後來台灣自己都打趴了。

柯文哲指出，他的態度是「公開透明」就好，把資料整理出來，然後公開，如果有什麼需要改進，再改進就好了，台北市政有多少議題可以討論，但是為了北農幾瓶紅酒，幾乎整個議會其他事情都沒有在關心，這不是台灣今天的困境嗎？

關鍵字北農吳音寧韓國瑜蔡英文柯文哲
馬英九盼照制度走　黨稱不因人設事漢光空降演練　期盼秦良丰早日歸隊

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan