總統力挺吳音寧　柯文哲：國民黨不打才奇怪

對於市府派人去北農查帳，柯文哲並責成身兼北農董事長的北市副市長陳景峻，儘速召開臨時董事會把問題解決掉，柯文哲說，後來發現帳實在太多，至少在他任內三年半的資料，全部去查一查，大家需要一點時間，他有交代在開臨時董事會之前，把這些資料弄一弄，公開透明，給社會一個交代就好了。

北農總經理吳音寧上任後爭議不斷，兼任民進黨主席的蔡英文總統昨表示，吳音寧是會做事的人，但不是政治人，不是很熟悉政治，在政治場合的應答容易被誤解，她也要求農委會應有人協助吳音寧面對政治攻防。對此，台北市長柯文哲今（ 7 ）日則說，「總統一旦表態，綠營被迫一定要集結，綠營一旦集結，國民黨不打才奇怪。」

對於蔡英文力挺吳音寧，柯文哲一開始嘆一口氣，並猶豫說「這要公開講嗎？」他隨後指出，其實從韓國瑜到吳音寧，這兩個人他都認識，他都不覺得這兩個有什麼大的問題，他們在執行業務上都還好，但「一個是已經被搞掉，一個被打到很難有效執行業務。」

柯文哲說，他常常在想，在這混亂的社會，如果讓台灣可以在穩定當中往前進，可是常常也是滿辛苦的，「總統一旦表態，綠營被迫一定要集結，綠營一旦集結，國民黨不打才奇怪。」

柯文哲表示，所以過去 20 幾年，台灣不就是在這種藍綠惡鬥、政黨惡鬥當中，島內互打，打到後來台灣自己都打趴了。

柯文哲指出，他的態度是「公開透明」就好，把資料整理出來，然後公開，如果有什麼需要改進，再改進就好了，台北市政有多少議題可以討論，但是為了北農幾瓶紅酒，幾乎整個議會其他事情都沒有在關心，這不是台灣今天的困境嗎？