余筱萍選戰失利燒五百萬　「未來不可能再選」

余筱萍今（7）日錄製《麻辣天后傳》，談及日前參選議員失利，狂燒五百萬元，未來對於政治仍然有抱負嗎？她笑說：「沒有期許、沒有抱負，不可能再選。」但她參選之路，也有一些收獲，笑說：「才知道爸爸（余天）很辛苦！」更說拜票時還會被民眾罵，坦言選舉之路非常不容易。

余筱萍透露，去拜票時，民眾看到她還冷眼說：「妳還是回去唱歌啦。」余筱萍則巧妙回擊：「我不會唱歌啦，只會打麻將。」至於余祥銓傳出，因為姊姊選戰失利，導致憂鬱症復發，余筱萍大笑說：「屁啦！最好是，關我什麼事。」表示弟弟是去星馬表演後，才會出狀況。