余筱萍選戰失利燒五百萬　「未來不可能再選」

余筱萍今（7）日錄製《麻辣天后傳》，談及日前參選議員失利，狂燒五百萬元，未來對於政治仍然有抱負嗎？她笑說：「沒有期許、沒有抱負，不可能再選。」但她參選之路，也有一些收獲，笑說：「才知道爸爸（余天）很辛苦！」更說拜票時還會被民眾罵，坦言選舉之路非常不容易。
余筱萍透露，去拜票時，民眾看到她還冷眼說：「妳還是回去唱歌啦。」余筱萍則巧妙回擊：「我不會唱歌啦，只會打麻將。」至於余祥銓傳出，因為姊姊選戰失利，導致憂鬱症復發，余筱萍大笑說：「屁啦！最好是，關我什麼事。」表示弟弟是去星馬表演後，才會出狀況。
談及弟弟余祥銓，余筱萍坦言他之前狀況不佳：「他會自己一直講話，跟他說什麼都沒在聽，那就是精神狀況出了問題，不固定吃藥就會發作，就會不睡覺、在家走來走去，很可怕欸，所以最後送醫院。」後來還叫余祥銓好幾個朋友一起來家裡，把弟弟一起架上救護車。
▲余筱萍談及余祥銓狀況，表示好轉許多。（圖／中天提供，2018.06.07）
至於感情狀態如何？余筱萍表示至今已交過10個男友，現今空窗一年半，日前賀一航還介紹「綠色黨籍」政二代給她，兩人還吃過兩次飯，「但我們對雙方都不來電，就是不同世界的人」，至於對方是誰，余筱萍則三緘其口，笑說：「這樣對方很尷尬！」