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政治

吳音寧脫口說「總統是中華人民..」 　遭諷兩岸一家親

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/07 16:39
▲國民黨市議員吳世正問吳音寧是怎麼認識總統的？吳音寧脫口而出說「總統就是我們中華人民，就是我們......」，當場被吳世正虧說，「兩岸一家親喔。」（圖／NOWnews資料照）
▲國民黨市議員吳世正問吳音寧是怎麼認識總統的？吳音寧脫口而出說「總統就是我們中華人民，就是我們......」，當場被吳世正虧說，「兩岸一家親喔。」（圖／NOWnews資料照）

北農總經理吳音寧上任後爭議不斷，兼任民進黨主席的蔡英文總統昨不但力挺吳音寧，並要求農委會應有人協助吳音寧面對政治攻防。吳音寧今（ 7 ）日再赴市議會備詢，國民黨市議員吳世正問吳音寧是怎麼認識總統的？吳音寧脫口說「總統就是我們中華人民，就是我們......」，當場被吳世正虧說，「兩岸一家親喔。」

吳音寧下午赴市議會備詢，依舊成為焦點，吳音寧發現自己講錯話後，立刻說，「不好意思，我在議會殿堂，確實..還是比較容易緊張」，吳世正回說，「不要怪到議會，講錯就講錯，我沒有在意，你繼續說。」

吳世正追問吳音寧，到底是怎麼認識總統？吳音寧說，「不是認識不認識的事情，她(蔡英文)就是我們的總統，我是新境界基金會的董事，所以是在新境界基金會裡面認識。」

對於總統力挺她，吳音寧表示，她謝謝總統的關心與期許，謝謝默默支持她的朋友，謝謝產地農民，告訴她要加油，也謝謝市場的人，謝謝北農團隊，這段時間還是一直每天在市場堅守崗位，也會努力把工作做好。

國民黨議員厲耿桂芳則問吳音寧，經過這麼多風波，是否會調整作法，至少未來不會再「神隱」？吳音寧說，從沒想過會被稱為「神隱」，她都在第一線工作，過去確實比較疏於面對大眾和媒體，沒把事情說清楚，且拙於應付備詢場合，現在已試著應對。如今發生這麼多事情，她允諾未來會做出改變，好好說清楚。

關鍵字北農吳音寧柯文哲吳世正厲耿桂芳
段宜康替吳音寧抱屈　諷韓國瑜打人護吳音寧　陳吉仲質疑查北農帳違法

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