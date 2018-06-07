地方萬花筒》影／埔鹽鄉農會推出五行養生彩粽米食

端午節是中國人三大重要節慶之一，粽子更是端午祭拜的必備品，傳統肉粽以白糯米、花生、五花肉為主，糯米以支鏈澱粉居多不易消化，花生與五花肉油脂含量高，吃多了怕引起腸胃功能不適與血糖血脂上升，為行銷在地農特產，埔鹽鄉農會7日辦理五行養生彩粽發表會，總幹事楊鶉禎說，「五行養生粽」符合低鹽、低油、低膽固醇及高纖維「三低一高」的健康概念，希望讓民眾在吃粽子時身體輕鬆無負擔，並帶來保健效益。



▲利用產地食材搭配現在流行的五行健康養生概念，埔鹽鄉農會辦理五行養生彩粽發表會，農會家政班秀創意。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

因應端午佳節到來，埔鹽鄉農會7日辦理「五行養生彩粽米食推廣暨愛心公益」活動。家政班員研發出符合養生概念、口味多元的各色粽子，加入在地農產食材，口味有甜有鹹的創意古早味粽子，並將愛心粽贈送給地方獨居及照護中心所屬老人，期望為地方公益盡一份心力。



▲利用產地食材搭配現在流行的五行健康養生概念，埔鹽鄉農會辦理五行養生彩粽發表會，農會家政班秀創意。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

楊鶉禎表示，台灣是美食之都，台灣的米尤其美味，埔鹽鄉的糯米產量佔全國70%以上，農會這次藉端午節日透過家政班班員的創意，利用各色系食材與在地農產結合，搭配現在流行的五行健康養生概念，透過小小創意，要滿足你味蕾豐富、多層次的變化跟享受，讓您生活更多彩多姿。



▲利用產地食材搭配現在流行的五行健康養生概念，埔鹽鄉農會辦理五行養生彩粽發表會，農會家政班秀創意。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

農會家政班長陳淑靖表示，五行養生彩粽的主要食材除了長糯米及小米外，火龍果、蝶豆花、南瓜，薑黃等都是是不可或缺的；五彩粽分別有，黑色有黑糯米加南瓜、紅色有紅龍果糯米加芋頭、黃色有小米薑黃加花椰菜乾、橘色有紅麴糯米加馬薯、白色有白糯米加紅豆或小蕃茄、紫色有蝶豆花糯米加菜脯。



▲利用產地食材搭配現在流行的五行健康養生概念，埔鹽鄉農會辦理五行養生彩粽發表會，農會家政班秀創意。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

要新鮮感、又不失粽子傳統風味，更要看到亮點。陳淑靖說，五行養生彩粽做好相當簡單做又健康，口味有甜有鹹，都可以自己創意搭配，家政班將在地農產融入創意，期望可推薦給消費者，透過不同料理方式，不同的米食體驗帶給民眾。



▲利用產地食材搭配現在流行的五行健康養生概念，埔鹽鄉農會辦理五行養生彩粽發表會，農會家政班秀創意。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

楊鶉禎說，今早八點開始，家政班媽媽及志工伙伴即齊聚農會，參加人員由熟悉粽子製作方式的志工指導，有人備料、有人炒料、有人準備粽葉，一起共同完成，一方面做公益、另一方面學習如何包粽、一方面推廣創意糯米美食，活動結束後部分贈送愛心粽由埔鹽鄉農會志工伙伴送至好修照護中心，讓阿公阿媽們也能享受過節氣氛。