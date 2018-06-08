專訪／「錯失奶奶最後一面」　許光漢自責痛哭

專訪這天，許光漢因為前一個工作Delay，比預定時間還晚到達現場，他快速擺出專業姿勢、認真與其他媒體訪談，並在空檔中間，抓緊時間吃飯。許光漢吃到一半，便點點頭說：「我準備好了！」他的臉龐有點稚氣、語氣誠懇，說起接連演出這麼多熱門戲劇，「我覺得我真的很幸運、很幸運」，他的話不多、卻都真心。

許光漢在2015年加入王小棣與其他8位導演所創辦的「Q Place表演教室」，並接連演出《植劇場－戀愛沙塵暴》、《植劇場－姜老師，妳談過戀愛嗎？》，更憑藉《姜老師》入圍第52屆金鐘獎「最佳男配角」，實力不容小覷。今年則在歐銻銻娛樂首部自製劇《1006的房客》中，演出「周大軍」一角，看似是李國毅好友的他，其實卻是滿懷心機的大魔王。



▲許光漢在《1006的房客》中，演出腹黑大魔王。（圖／記者林柏年攝，2018.06.07）

許光漢在《1006的房客》中，演出身為李國毅好友、但卻暗暗嫉妒他所擁有父愛的大軍，更在劇中殺了初戀情人，驚呆一票網友。問及演出如此黑暗的角色，心情如何？他笑說：「很期待、又怕受傷害。」更坦言看完自己的演出，沒有達到內心標準，他用很小的聲音說著：「覺得可以更好。」或許是謙虛、或許真的看到自己的不足，不可否認他對自己相當要求。

在劇中，許光漢因為初戀情人與花心表弟有一腿，因此憤而殺了對方，許光漢表示現實中，自己不是那麼偏激的人，「現在社會上，也很常看到這樣的案件，我會試著去理解他們，事情不能只看表面，或許是家庭因素讓他們變這樣」。他坦言，是當了演員之後才比較有同理心，想起過去唸書時，曾對父母大小聲，長大後才明白為人父母很辛苦。



▲許光漢演出《1006的房客》。（圖／記者林柏年攝，2018.06.07）

《1006的房客》靠著一隻「飛馬」，造成時空融合，問及可以回到過去彌補，最想回到那個時候？許光漢沉思許久，先是笑說：「講這個我會想哭。」然後他緩緩說著，從小他跟奶奶感情很好、奶奶還會塞錢給他，而後奶奶因為肺炎住院，但剛上大學的他、比較愛玩，在奶奶過世前四天，媽媽問他：「要不要去看阿嬤？」但許光漢一心只想和同學出去玩過夜，便拒絕了，誰知道這一別，就是一輩子。



▲許光漢擁有帥氣外型。（圖／記者林柏年攝，2018.06.07）

許光漢表示，當時出去玩前，氣象預報都是說好天氣，但實際去玩卻是刮大風、下大雨，根本沒辦法好好玩，然而他的心情也突然好不起來，隔天回學校上課，就收到阿嬤過世的訊息。許光漢當時哭倒在阿嬤靈堂，內心不斷責怪自己：「我為什麼沒看到最後一面？那是我最後一個可以去看她的階段。」

許光漢坦言當時還不知道親情的重要性，直到阿嬤過世、內心才湧出深深後悔。至於當時在阿嬤靈前，內心有沒有懺悔？他淡淡說著：「當時我還不懂，只是一直哭。」每個人年輕時，或多或少都因為不懂事得到教訓，但這個教訓對許光漢來說，似乎過於沈重。



▲許光漢後悔沒見奶奶最後一面。（圖／記者林柏年攝，2018.06.07）



▲許光漢演出《1006的房客》。（圖／記者林柏年攝，2018.06.07）

此外，許光漢在劇中因為「嫉妒」犯下大錯，提及現實中有無「嫉妒」過別人？簡單質樸的許光漢苦思許久，表示：「大學時候，很羨慕同學有厲害的球鞋算嗎？」他又笑說：「好像不算。」但他也說，「大軍」的角色，其實有點精神分裂，所以才一邊嫉妒李國毅、又在他身邊工作，「可能是我媽媽小時候都跟我說，不是你的東西就不是你的，所以我就不會嫉妒」，像是終於找到一個總結，許光漢誠懇地說。

許光漢坦言私下不常使用社群軟體，無論是臉書、IG全靠「佛系經營」，甚至連電視也不太看，但倒是會陪著外婆看京劇，說著說著、他還比手畫腳了起來。另外，許光漢為服飾品牌代言，該粉專小編用了《金家好媳婦》高宇蓁的「咕嚕梗」，PO出許光漢帥照說著：「上禮拜我在看《1006的房客》，我不敢相信『咕嚕』 你竟然是＊＊＊啊！」但他卻渾然不知，還正經回應：「討m，是尼咕嚕（《我的男孩》角色名）啦，我沒有演魔戒啦。」當場讓大家狂笑，許光漢才頓時搞懂表示：「我真的好糗！」



▲許光漢個性質樸。（圖／記者林柏年攝，2018.06.07）

過去曾與模特兒女友交往兩年半的許光漢，單身至今一年，坦言當時分手也不是不愛對方，只是「價值觀不同」，更說在交往期間也已反覆思量，認為雙方達不到共識，才決定分手。說起戀愛這件事，他倒也不著急，「一個懂你的人比什麼都重要」。他也透露，自己不是日久生情的人，大約相處一、兩個禮拜，就會決定要不要追對方，至於這一年都沒有遇到讓他心動的人？許光漢則秒回：「還真的沒有。」

事實上，許光漢私下也是順其自然的人，交朋友亦是如此，「我其實沒有特別愛社交，能交到好朋友，其實也很神奇」，或許就是靠這種「佛系」又謙虛的生活態度，才讓他在短時間內，成為新生代最有潛力的演員之一。