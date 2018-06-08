軍武》友邦只剩更老船可收　美國海軍擬延長現役艦艇壽命

美國海軍除役艦艇是國軍軍艦主要來源之一，但是未來國軍可能會接收船齡更大的海軍艦艇。根據美國海軍海上系統指揮部（Naval Sea Systems Command）的一份內部文件指出，美軍將延長現役艦艇壽命 7 年，部分艦艇更將延長至 13 年。

不過，這也引起許多專家質疑將提高美軍的保養成本，以及造成後勤負擔。目前美國海軍巡洋艦平均年紀 30 年，勃克級 Flight I 版本年齡約 21~27 年，這項延長現役艦艇的計畫被質疑讓美軍艦艇年紀更大。對此，美國海軍則是不願發表評論。

美國海軍經常將除役艦艇以剩餘物資轉讓給友邦，退役的美國海軍艦長布萊恩麥格拉斯（Bryan McGrath）說，未來我們給土耳其與哥倫比亞的船年紀將達到 50 歲，他質疑為何要把維持軍艦的規模列為優先項目。

美國海軍除役艦艇是國軍軍艦主要來源之一，包括 2 艘高齡 70 歲的茄比級潛艦，從二戰末期就在美軍服役、4 艘在 1970 年代末期開始建造的紀德級驅逐艦、8 艘 1970 年代初期就在美軍服役的濟陽級驅逐艦，2015 年海軍向美國採購 2 艘除役的派里級巡防艦，這2艘於1984年在美國海軍服役，另外海軍還有掃雷艦、兩棲登陸艦也是來自美軍除役艦艇。