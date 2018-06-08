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影／慈濟贈書國中小　培訓學童點希望

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/06/08 13:33
▲慈濟基金會到嘉義縣大林的三和國小舉行「陪伴小草公益活動」。（圖／慈濟基金會提供 , 2018.06.08）
▲慈濟基金會到嘉義縣大林的三和國小舉行「陪伴小草公益活動」。（圖／慈濟基金會提供 , 2018.06.08）

慈濟傳播人文志業基金會今(8)日組團到嘉義縣大林的三和國小舉行「陪伴小草公益活動」，贈予三和國小等16所國中、小學共100冊優良課外書籍。以贈書感恩會、公益書展、小草故事館、經典雜誌攝影展、結合生命教育為活動五大主題，同時邀請生命勇士劉銘率「混障綜藝團」現場分享生命奮鬥故事。

慈濟為培育學童們的口語表達，志工曾經與各校討論後，由23名三和國小學生擔任攝影展導覽解說員，分「食安衛教」、「自然生態保育」兩學程，精選「台灣綠食堂」、「我們姓台灣」兩經典雜誌共22幅攝影作品與內容展覽，由志工直接進行講習培訓。

小小解說員林嘉樂代表學校參加無數比賽，透過培訓後發現自己口才變好，口語表達順暢，更能勇敢面對群眾不怯場；徐婌芬則藉由慈濟師姑們詳細講解後，懂得分辨外來種與特有種的差別，跟父母一起看「動物星球頻道」，增加親子間的互動討論，明白用頭腦慎選食物。

三和國小校長蔡明昇表示，三和國小是嘉義縣英語資源中心，校園營造學習情境，加上師長們教授學科與禮儀，將環境教育、制度教育、身教、言教合而為一，讓品格教育與人文養成融入心靈，由內形於外。

受贈圖書的16所國中、小學，分別由校長或主任代表出席，由贈書大德手上接獲優良讀物，連續3年捐贈圖書的郭黃美玉，肯定贈書對偏鄉教育具有重大意義，讓孩子們不斷提升自我，往成功道路邁進。


▲慈濟基金會到嘉義縣大林的三和國小贈書。（圖／慈濟基金會提供 , 2018.06.08）

志工塗淑敏指出，守住價值、傳播美善、推廣閱讀、灌溉書香是慈濟全人教育的目標，今年「陪伴小草公益活動」在全省舉辦13場，嘉義縣是第6場，僅代表慈濟傳播人文志業基金會感恩社會各界與全省各地參與的學校共同成就每一場活動。

慈濟基金會表示，生命深度著重人文，所以教育要從根本開始，生命才有希望，藉由攝影展、書展與贈書活動，提供師長們民生、教育、科技、社區、藝術等多元教材的運用，從幼教開始陪伴一直到大學，使孩子們在愛的教育下，一路長大成人，這是陪伴小草長大書展最終目標。

關鍵字慈濟陪伴小草三和國小蔡明昇塗淑敏
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