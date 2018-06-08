影／退伍後當黑手再回來飛F-16　後備戰士第一人

為了提升國防戰力，國防部在去( 2017 )年開始試辦「後備戰士」制度，招募優秀的退伍軍人志願短期入營服役。空軍退伍的鄧德謹中校，響應國家政策志願短期入營，擔任隊上的換訓教官，成為我國空軍史上首位「Ｆ-16 戰機飛行員後備戰士」，並投入今年漢光 34 號演習任務。

國防部在今( 8 )日公布空軍後備戰士形象影片，影片訴求「捍衛領空、不分你我」，鄧德謹表示，這次漢光演習回去之後就是一個全戰備人員，跟現役人員差不多，這次漢光演習中，他與海軍一起從事聯合演習。他說，國家如果有戰事發生，有機會繼續過為國家賣力，甚至是賣命的機會，這是讓自己感覺非常驕傲的一件事。