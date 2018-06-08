影／退伍後當黑手再回來飛F-16　後備戰士第一人

為了提升國防戰力，國防部在去( 2017 )年開始試辦「後備戰士」制度，招募優秀的退伍軍人志願短期入營服役。空軍退伍的鄧德謹中校，響應國家政策志願短期入營，擔任隊上的換訓教官，成為我國空軍史上首位「Ｆ-16 戰機飛行員後備戰士」，並投入今年漢光 34 號演習任務。
國防部在今( 8 )日公布空軍後備戰士形象影片，影片訴求「捍衛領空、不分你我」，鄧德謹表示，這次漢光演習回去之後就是一個全戰備人員，跟現役人員差不多，這次漢光演習中，他與海軍一起從事聯合演習。他說，國家如果有戰事發生，有機會繼續過為國家賣力，甚至是賣命的機會，這是讓自己感覺非常驕傲的一件事。
鄧德謹去年從空軍退伍後，目前在嘉義市與哥哥合夥開修車廠。空軍官員表示，鄧德謹在去年 4 月響應後備戰士政策第一次入營，並於去年 9 月 7 日鑑定為合格教官，主要是擔任換訓教官；截至去年底為止，全年共計入營 49 天，今年仍持續擔任Ｆ-16戰機飛行員後備戰士。
面對航空公司的高薪挖角，各國軍方普遍面臨飛行員荒。以美軍為例，為了解決軍方飛官缺口，除擴大採用女性飛行員，川普總統也簽署行政命令，除提高飛行津貼外，更允許美國空軍召回更多的退休飛行員，將人數提升至 1000 人左右，過去每年限制最多只能回聘 25 名飛行員。
空軍後備戰士影片。(空軍司令部提供)