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即時跑馬燈新生兒腸病毒增　高市月子中心查核十校共體飢餓　以行動關懷難民兒童8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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十校學生共體飢餓　以行動關懷難民兒童

記者郭政隆／嘉義報導2018/06/10 16:02
▲嘉義縣市10所高中職一起體驗飢餓，關懷難民。（圖／記者郭政隆攝影2018.6.10）
▲嘉義縣市10所高中職一起體驗飢餓，關懷難民。（圖／記者郭政隆攝影2018.6.10）

由輔仁中學、嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、嘉義高商、永慶中學、宏仁女中、新港藝術高中、協志工商、民雄農工等10校近130名同學以12小時，10日於嘉義高中共同響應第29屆飢餓三十人道救援行動，這是嘉義縣市高中職首次聯合跨校飢餓體驗，感同身受戰火下兒童需要，在6月20日世界難民日前夕，籲請社會大眾關注難民兒童需要。

活動中結合情境模擬活動，例如運送糧食、化身難民兒童、體驗戰火、飢荒下兒童生活，現場飢餓學生進行難民裝扮，並穿上保特瓶鞋運送物資，感受救援艱辛。活動總召、輔仁中學劉易真同學表示，這是第一次嘉義縣市高中職高校聯盟舉辦的活動，時常在學校看到同學們對營養午餐的抱怨或不珍惜，希望藉由舉辦飢餓體驗活動，12小時不進食固體食物的行動，再加上規畫結合飢餓、戰爭議題的闖關活動，這些讓他們感受飢餓處境，了解難民痛苦，落實人飢己飢、人溺己溺的精神，也希望這群高中生的行動，能夠幫助遠方有需要的兒童，獲得活下去的力量。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處王昶評主任指出，透過飢餓三十人道救援行動募款，投入國外緊急糧食救援、難民兒童保護、脆弱國家援助等服務方案，以及國內特況家庭生活扶助、兒童送餐、社區防備災等工作，第29屆飢餓三十持續站在救援第一線，援助南蘇丹、剛果、索馬利亞、緬甸等脆弱國家中的飢餓與難民兒童，並關懷國內遭遇急難困境的孩子及家庭，使其有機會脫離艱辛的生活處境，也邀請民眾以捐款、響應飢餓體驗DIY及報名參加7月14日、15日飢餓三十勇士大會師等行動，關懷飢荒、戰火下的兒童。

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