台中夜市美食宴　中華路夜市辦桌打頭陣

推廣台中特色夜市，台中市政府經濟發展局規劃中華路夜市、昌平夜市及大甲蔣公路夜市美食饗宴，將各夜市最具代表性的人氣美食，以傳統辦桌方式完整呈現，首場辦桌由極具歷史意義的中華路夜市打頭陣，於6月24日晚間6時30分在中區中華親水公園開席，推出廣東粥、蚵仔煎、木瓜牛奶等總價值超過5,000元的中華路夜市知名小吃，以一桌3,500元優惠價格回饋民眾，桌數有限額滿為止。

配合年底台中世界花博所吸引的觀光人潮，經發局推出夜市美食饗宴將活動分三個場次，首場辦桌由極具歷史意義的中華路夜市打頭陣，接續為昌平觀光夜市與大甲蔣公路觀光夜市，其中，昌平夜市為106年榮獲經濟部核發2星優良市集，大甲蔣公路觀光夜市則於106年榮獲「四大觀光夜市2017美食PK」票選「創意組」與「傳統組」雙冠王，攤攤「食力」堅強。

中華路觀光夜市位於台中市中區，為台中著名夜市之一，50年代時，市府為解決繼光街周邊環境問題，將攤販遷移集中至中華路一帶設攤，就此形成中華路觀光夜市，並於民國95年起納入市府管理，是台中極具歷史文化意義之夜市。

此次中華路觀光美食饗宴將於6月24日晚間6時30分在中區中華親水公園開席，有別以往逛夜市邊走邊吃的印象，美食宴以辦桌方式，讓客人舒適就坐，細細品味每道夜市人氣小吃，一次擁有最豐富的美食體驗。

經發局表示，中華路觀光美食饗宴一桌總價值超過5,000元，為推廣台中夜市小吃，以一桌3,500元優惠價格回饋民眾，桌數有限額滿為止，歡迎全國各地饕客一起來中華路吃美食、逛夜市，昌平觀光夜市美食宴將於7/16（一）舉行、大甲蔣公路觀光夜市美食宴將於8/19（日）舉行。