救蕉農？賴清德推「水煮香蕉配醬油」　網諷：以為吃水餃

今（ 2018 ）年香蕉盛產價格崩盤，不僅中南部產地收購價一公斤跌到 5 元，較差品種甚至僅剩 1 元，讓不少農民叫苦連天。為了拯救蕉農，行政院長賴清德昨（ 10 ）日在臉書發文分享民眾提供的香蕉新吃法，表示「可搭配醬油、大蒜」，既養生又美味，掀起大批網友熱烈討論。

賴清德提到，香蕉擁有各類維生素、礦物質以及豐富的膳食纖維，多吃香蕉不僅有益健康，還能幫助農民。近期除了許多人很關心蕉農權益外，也有許多企業和個人幫忙採購，他也特別分享民眾提供的香蕉新吃法「生香蕉可帶皮水煮，並可搭配醬油、大蒜，養生又美味」。

另外，針對近來香蕉盛產，賴清德指出，為了保障蕉農權益，農委會已經提出多項政策來穩定市場，並呼籲「農民辛苦栽種香蕉，收穫不易，讓我們吃蕉協助農民」，希望民眾以行動化為力量，替農民加油打氣。

貼文一出，卻引來網友調侃「你不說我還以為在吃水餃勒」、「政府的對策是叫人民三餐吃香蕉？那之後甚麼東西價格不好都叫人民吃掉囉？」「吃香蕉是解決產銷失衡的方法嗎？真是太可笑了」、「能不能請院長直播教我們怎麼吃？」

不過，也有網友熱心推薦「可以做成小時候的零食，風製烘乾的香蕉干、香蕉片！烘焙點心-香蕉磅蛋糕、香蕉船、小朋友愛喝的香蕉牛奶！」「香蕉剝皮切塊直接放到冷凍庫，想吃時再拿出來，可以當冰吃，或打成冰沙，也可以比較長久保存」，除了單吃香蕉外，還有其他食用選擇。



▲賴清德全文。（圖／翻攝自賴清德臉書）