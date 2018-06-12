名家論壇》王時齊／謊言、造假充斥　還我長輩圖！

不只這樣，節目上我也遇到主持人和來賓，把前教育長吳茂昆早上離職下午當總統府有給職資政的假新聞，煞有其事的當做議題來討論。這件事很快就證明是假的，因為總統府不管資政或國策顧問早就改為無給職義工了，但一開始有人在網路上造了謠，就是有些媒體連查證都省略直接登出來，然後見獵心喜的政治人物就開始借題發揮。

前幾天我的手機LINE和臉書收到很多朋友轉來的訊息，大致就是最近水果盛產，大貨車把香蕉倒掉和鳳梨放水流的照片，猛一看的確頗具震撼力，這麼暴殄天物的事情怎麼能夠容忍？不過後來證實這實實在在是個假新聞，根本是國民黨相關粉專造假出來的「新聞」。

媒體把網路假訊息直接當新聞刊登，政論節目把假新聞當真的來討論。這現象說明一個事實：就是現在台灣的確謊言當道，氾濫的假新聞，已經讓台灣社會增高了對立，加深了仇恨，甚至有立法委員想立法來遏止。暫且不論採用的手段合不合宜，這種假新聞像病毒一樣的散佈，台灣的確不能毫無防備。

這麼多年來，媒體和新聞的型態都有很大的轉變。過去傳統媒體的假新聞，譬如腳尾飯事件，當時電視台還找了類似臨演的人模擬演出，把虛構的情節給演出來，大費周章。但是現在不一樣，因為網路和影像技術進步，人人都是自媒體，大量造假再製的影像和錯誤訊息，可以直接透過網路傳送到民眾手機裡。以前的「眼見為憑」，現在並不適用，因為眼見的，可能都是假的。

有些假新聞的製作是出於惡意的攻擊，或許是政黨之間的政治鬥爭，也或許是國家與國家之間的利益之爭，一分真九分假，這些看似真其實是錯誤的訊息透過網路的傳播，一個傳兩個，兩個傳四個，像是病毒一樣，澄清的速度永遠趕不上病毒散播的速度。

另外還有一種情形，則是媒體在彙整一些資訊時，有時候因為專業水準不足，或者為了搶時效拚點閱，常常在未經查證的情形下就發布錯假資訊。這種狀況不但讓新聞品質更慘不忍睹，也因為透過媒體的轉發，讓一般人會覺得這是有可信度的資訊，完全無法判斷，這些資訊竟然只是不專業新聞處理下的垃圾資訊、有害訊息。

這些問題其實不是台灣獨有，現在全世界都有同樣的困擾。美國最為著名的「通俄門」，特別檢察官穆勒調查的起訴書中可以明確的發現，在川普與希拉蕊選舉時，俄國勢力透過網路，利用虛構的美國人電子信箱，寄發新聞稿給美國媒體以及發布錯誤資訊到社群網站上，試圖影響美國大選。另外還有些假新聞的動機，並非是基於政治惡鬥的出發點，而單純的只是「內容農場」在騙取點閱率，利用腦波很弱、好奇心強的讀者賺取商業利益。

記得部落格開始發達、臉書普及、社群媒體廣泛被使用的初期，很多人抱持興奮的態度，認為自媒體的發達，可以打破媒體壟斷、可以顛覆威權體制、可以深化言論自由。沒想到，才沒過了多少年，這些科技工具在被濫用的情況下，它危害民主、擾亂社會、造成反智的負面效應逐漸擴大，竟然成為全球普遍性的災難式危機。這個議題的處理，當然必須謹慎，不該為了處理而傷害了言論自由的價值；但是也絕對不應該用言論自由當成擋箭牌，假裝問題並不存在。

以前覺得，LINE上面一堆長輩圖，看得真的很煩人。但現在想想，比起更加氾濫的不實訊息每天傳來傳去，還要仔細分辨到底是真是假，長輩圖其實有著單純的美好呢！

●作者：王時齊／政治評論家

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com