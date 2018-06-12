NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈段：侯友宜學生宿舍　分99個門牌假新聞要關三天　她要求先關蔡英文8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

名家論壇》王時齊／謊言、造假充斥　還我長輩圖！

文／王時齊2018/06/12 08:50
▲農委會7日下午召開記者會，副主委陳吉仲公布數張照片，質疑有社群媒體用不正確的照片製造香蕉和鳳梨被棄置的假新聞，並具體指出國民黨的文青工作會、南投縣黨部涉嫌傳播謠言，「要不要跟台灣農民道歉」。中央社記者楊淑閔攝107年6月7日
▲農委會7日下午召開記者會，副主委陳吉仲公布數張照片，質疑有社群媒體用不正確的照片製造香蕉和鳳梨被棄置的假新聞，並具體指出國民黨的文青工作會、南投縣黨部涉嫌傳播謠言，「要不要跟台灣農民道歉」。中央社記者楊淑閔攝107年6月7日

前幾天我的手機LINE和臉書收到很多朋友轉來的訊息，大致就是最近水果盛產，大貨車把香蕉倒掉和鳳梨放水流的照片，猛一看的確頗具震撼力，這麼暴殄天物的事情怎麼能夠容忍？不過後來證實這實實在在是個假新聞，根本是國民黨相關粉專造假出來的「新聞」。

不只這樣，節目上我也遇到主持人和來賓，把前教育長吳茂昆早上離職下午當總統府有給職資政的假新聞，煞有其事的當做議題來討論。這件事很快就證明是假的，因為總統府不管資政或國策顧問早就改為無給職義工了，但一開始有人在網路上造了謠，就是有些媒體連查證都省略直接登出來，然後見獵心喜的政治人物就開始借題發揮。

媒體把網路假訊息直接當新聞刊登，政論節目把假新聞當真的來討論。這現象說明一個事實：就是現在台灣的確謊言當道，氾濫的假新聞，已經讓台灣社會增高了對立，加深了仇恨，甚至有立法委員想立法來遏止。暫且不論採用的手段合不合宜，這種假新聞像病毒一樣的散佈，台灣的確不能毫無防備。

這麼多年來，媒體和新聞的型態都有很大的轉變。過去傳統媒體的假新聞，譬如腳尾飯事件，當時電視台還找了類似臨演的人模擬演出，把虛構的情節給演出來，大費周章。但是現在不一樣，因為網路和影像技術進步，人人都是自媒體，大量造假再製的影像和錯誤訊息，可以直接透過網路傳送到民眾手機裡。以前的「眼見為憑」，現在並不適用，因為眼見的，可能都是假的。

有些假新聞的製作是出於惡意的攻擊，或許是政黨之間的政治鬥爭，也或許是國家與國家之間的利益之爭，一分真九分假，這些看似真其實是錯誤的訊息透過網路的傳播，一個傳兩個，兩個傳四個，像是病毒一樣，澄清的速度永遠趕不上病毒散播的速度。

另外還有一種情形，則是媒體在彙整一些資訊時，有時候因為專業水準不足，或者為了搶時效拚點閱，常常在未經查證的情形下就發布錯假資訊。這種狀況不但讓新聞品質更慘不忍睹，也因為透過媒體的轉發，讓一般人會覺得這是有可信度的資訊，完全無法判斷，這些資訊竟然只是不專業新聞處理下的垃圾資訊、有害訊息。

這些問題其實不是台灣獨有，現在全世界都有同樣的困擾。美國最為著名的「通俄門」，特別檢察官穆勒調查的起訴書中可以明確的發現，在川普與希拉蕊選舉時，俄國勢力透過網路，利用虛構的美國人電子信箱，寄發新聞稿給美國媒體以及發布錯誤資訊到社群網站上，試圖影響美國大選。另外還有些假新聞的動機，並非是基於政治惡鬥的出發點，而單純的只是「內容農場」在騙取點閱率，利用腦波很弱、好奇心強的讀者賺取商業利益。

記得部落格開始發達、臉書普及、社群媒體廣泛被使用的初期，很多人抱持興奮的態度，認為自媒體的發達，可以打破媒體壟斷、可以顛覆威權體制、可以深化言論自由。沒想到，才沒過了多少年，這些科技工具在被濫用的情況下，它危害民主、擾亂社會、造成反智的負面效應逐漸擴大，竟然成為全球普遍性的災難式危機。這個議題的處理，當然必須謹慎，不該為了處理而傷害了言論自由的價值；但是也絕對不應該用言論自由當成擋箭牌，假裝問題並不存在。

以前覺得，LINE上面一堆長輩圖，看得真的很煩人。但現在想想，比起更加氾濫的不實訊息每天傳來傳去，還要仔細分辨到底是真是假，長輩圖其實有著單純的美好呢！

●作者：王時齊／政治評論家

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com

關鍵字名家論壇假新聞香蕉鳳梨通俄門
國共論壇沒戲？吳敦義：選後辦也可假新聞要關三天　她要求先關蔡英文

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan