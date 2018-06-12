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即時跑馬燈國際變數多　影響匯市的不只川金會部落客再爆浪費食物　剩一堆都沒吃8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
生活

部落客再爆浪費食物　「拍照打卡」剩一堆沒吃

生活中心／綜合報導2018/06/12 11:33
▲有網友目擊美食部落客到餐廳用餐， 2 人點了滿桌食物卻疑似只吃幾口，剩下的食物也未打包帶走，相當浪費。（圖／翻攝自 IG ）
▲有網友目擊美食部落客到餐廳用餐， 2 人點了滿桌食物卻疑似只吃幾口，剩下的食物也未打包帶走，相當浪費。（圖／翻攝自 IG ）

日前有網友目擊一名網美到韓式炸雞店點了滿桌的炸雞嚐鮮，竟只是為了「拍照打卡」，拍完照後，這些食物全被當成廚餘倒掉，遭到網友撻伐。近日竟又有網友目擊美食部落客到餐廳用餐， 2 人點了滿桌食物卻疑似只吃幾口，剩下的食物也未打包帶走，再度引發爭議。

有網友在臉書社團「爆料公社」中指出，到台中某餐廳用餐，看見隔壁桌一對男女點了「滿滿一桌」食物且不停拍照，心中正想著「點這麼多是吃得完嗎？」最後果真見到桌上留有 2 盤完全沒吃過的食物。

原 Po 事後上網查看，發現當時遇到的客人竟是在 IG 擁有逾 15 萬粉絲的美食部落客，不禁回想起前陣子才出現一名將整桌炸雞倒掉的網美，他認為不管是自己付錢，或者是業配，都不應當隨意浪費食物。並呼籲網友「真心希望不要糟蹋糧食，可以帶回家給家人，或打包晚點再吃」。

貼文隨即引發網友熱議，紛紛回應「現在的部落客都是業配，真的很難說服人」、「唉！又是一個沒吃也寫得出心得的？」不過也有網友認為「還好吧，至少不是完全沒吃，有時候是真的吃不完剩下一些」。

不過該部落客的貼文已經湧入眾多網友撻伐「怎麼看都很業配」、「很多人都沒東西吃，可以不要這樣浪費食物嗎？」「看來你的鬆餅還是完整的在桌上沒動過呢」、「你用嗅就知道口感如何的嗎？」

關鍵字網美部落客浪費食物拍照打卡美食
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