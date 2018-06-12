AIT落成典禮　美助卿讚台美友誼

羅伊斯強調，台灣是美國的重要貿易夥伴，美國大力支持與台灣進行各種專業和文化交流及英語課程，美國在台協會的新家不僅是美台關係穩固的象徵，也是一座先進的措施，讓我們能繼續創造了不起的合作。

羅伊斯表示，AIT新館不只是一棟鋼筋水泥和玻璃的建築物，它更象徵21世紀美台夥伴關係的穩固與活力，也由於這段了不起的友誼，因此她必須親自來見證今天的落成典禮，並將台灣做為她以教育文化事務助卿的身分，首次出席行程的第一站。

美國在台協會（AIT）內湖新館今（12）日舉行落成典禮，代表美國出席的特別來賓、主管教育文化事務的國務院助卿羅伊斯（Marie Royce）致詞時表示，美台之間或許隔了一座海洋，但我們共享的信念、價值和信任，為我們在廣泛的議題上，塑造堅實的合作基礎。

AIT主席莫健表示，美國在台協會新館落成典禮，對於在場的我們如此珍視的美台關係來說，意味著一項重要的里程碑，自美國在台協會於1979年依據台灣關係法成立以來，這場盛會象徵著我們一起走過的非凡旅程，如今，台灣已轉型成一個活耀的民主政體，足為印太及其他地區的楷模，我們的關係也在以共享價值和共享利益塑造而成的無可動搖的基礎上，發展成緊密的夥伴關係。

莫健說，新館的興建工程是前總統馬英九任內啟動，而今在另一政黨的現任總統蔡英文任內完成，這在某方面也顯示出全台上下都支持緊密的美台關係；美國對台灣具有同樣的擁護之情，不論政治黨派、不論行政部門或立法部門，而且政府各層級，以及美國社會全體，都是如此，美國人民深深敬佩台灣在過去數十年來，在推動經濟發展及建設活耀民主取得的成就。

AIT處長梅建華表示，40年前，美國在台協會開始在信義路營運時，誰能想像得到今天我們在這此地，慶祝我身後這棟美麗的建築成為美國在台協會的新家？1979年美國在台協會成立時，誰能料想得到如今2018年美台之間的合作如此重要？我們所有人都應對此里程碑感到驕傲，因為這是美台人民之間緊密合作和長久友誼的象徵。

梅建華說，我們的友誼奠基於我們共享的價值，亦即美台人民都珍視的民主、人權和自由，美台之間的友誼四處可見，在美國國會，兩黨均支持台灣，他們為新館提撥2.55億美元的預算就是最佳的證明，在立法院，台灣政治光譜的各大政黨均大力支持美台關係，台灣現在有近八萬名美僑，也有許多美國旅客到此享受這裡的美景和風情。

梅建華強調，他在台灣的三年任期經常說，台灣最好的朋友莫過於美國，為見證美台友誼，彰顯美國對台承諾，證實我們將持續在台深耕，我在此向各位展示這棟建築，這將是美國將與台灣同在的具體象徵。

