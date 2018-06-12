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名家論壇》徐佳馨／蟻居房東這樣接招

文／徐佳馨2018/06/12 17:00
▲在「健全租屋市場」的政策大旗下，政府相關單位對租屋市場十分重視。（圖／NOWnews資料照）
▲在「健全租屋市場」的政策大旗下，政府相關單位對租屋市場十分重視。（圖／NOWnews資料照）

隨著政府對於租屋市場的重視，近期內政部又有新動作，有感於租屋火災事件造成重大傷亡，營建署公告將單層住宅隔間為6個以上使用單位，或設置10個以上床位者，將改列為「為供特定人短期住宿的場所，宿舍、招待所」的H-1組，須申報列管，室內裝修材料不得使用易燃材料；其申報頻率也提高，面積在300平方公尺以上每2年1次；未達300平方公尺每4年1次。若不符合公眾建物標準，將依各縣市規定限期改善，期限內未改善者，可能遭罰新台幣6萬至30萬元，最重甚至可直接拆除。

就其新聞稿說法，內政部發現不少民眾會把一般住宅簡單隔間出租，可是因為用途不同，當居住人數增加，影響層面自然擴大，偏偏這類產品在建築法認定上仍屬於非供公眾使用的H-2組，以H-2組防火性能較差，隔間建材不受限的狀況，著實有點危險，在擔心租屋民眾安危下，公告將此類建築納入H-1組，以保障民眾居住安全。

政策聽起來是頗有那麼一回事，卻也低估實際執行難度。

首先，光是如何清查數量，就是一大問題。最主要是這類隔間套房多屬民宅，且數量龐大，遍布於各地，政府若想得知，就須仰賴民眾檢舉，不過就算檢舉，地方政府是否有足夠的人力造冊、列管和開罰，是個高度挑戰。

其次，內政部將「6間房」、「10個床位」做為認定門檻，並未解釋為何以此數字做為上限理由，可是既然政府已經開了「善門」，和為了符合規定所產生的裝潢費用、安排房客與空置期間的成本等等花銷一比較，想當然耳，只要少一間房、少一張床就能換得無後顧之憂，對於屋主來說，豈不是一大樂事？

在「健全租屋市場」的政策大旗下，租賃扮演了關鍵角色，對內政部來說，千頭萬緒下，要解決的首要問題就是增加供給，眼看政府做莊的社會住宅遠水救不了近火；想讓房東最擔心的租稅問題，主導權也在財政部手上；提供最大量低價租賃供給的頂加、隔間等違建，卻又不爭氣地經常失火鬧出人命，想要睜一隻眼閉一隻眼，身為住宅主管機關的身分，卻怎麼也說不過去，先開一扇門，或許也是個緩兵之計，不過，這個緩兵之計，政策落實卻也有它不可預期副作用。

其中副作用之首，莫過於房東繼續調整租金，由於多數符合規定的非違建，租金本來就高，因此不受政策影響；反觀一層六戶、十床以上規模的「蟻居」將是衝擊最大的一群。

怎麼說呢？

除了房東因為減床、減房以符合法規，讓市場僧多粥少造成價格揚升外，真落實防火建材的房東，也必然把成本反映在租金之上，到最後，所有增加成本勢必回歸到市場機制，租屋市場也會出現兩極分化的馬太效應。

至於這事情該怎麼解？

政策貴在一次到位，凌遲最後帶來的副作用，只會不斷產生負面加乘效果；若能讓租屋政策層級更提高，部會間以民眾福祉為優先，無論是先開不追補稅的特赦便門，抑或是釋出和代管獎勵，提供其他更為切合實際的租屋作為，遭逢租屋糾紛時，也能快速、便宜的解決問題，當一切透明迅速，很多事情可能也沒有那麼難喬了。

做事很難，願意做事更難，而進入國家機器的官員，必然都是人中龍鳳，不過，也別低估老百姓們趨吉避凶的街頭智慧。

●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字名家論壇租屋市場出租套房蟻居房東租金
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