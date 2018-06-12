影／屏科大師生攜手　挑戰國際競賽雙雙榮獲最高金獎

屏東科技大學時尚設計與管理系謝清秀副教授在兩個月內帶領研究生李心主、大三學生魏方儀、劉威廷3位同學分別前往韓國首爾及馬來西亞吉隆坡參與三場國際技能競賽，收獲非常豐碩。「2018年國際美容藝術大賽」謝清秀副教授在古典創意盤髮榮獲最高金獎外，李心主同學在彩繪美甲裝飾設計獲得金獎、電影特效化妝以獨特表現獲得最高金獎的榮譽。魏方儀同學在創意真人男子剪髮榮獲金獎、創意包頭設計獲得銀獎。劉威廷同學則參與芭比娃娃造型創意獲得銀獎、半臉傷疤特效化妝項目獲得銅獎。

戴昌賢校長表示，參加國際賽事不只為了得獎，而是要讓同學能掌握國際脈動接收最新趨勢，一方面藉由比賽累積戰力，一方面把世界最新的訊息帶回校內與同學分享，老師也能以自身優異的技術，帶領同學持續為台灣美容界增添光彩。

謝清秀說，在馬來西亞舉辦的兩場競賽僅相隔一天，但為了探測選手的實力與了解不同項目的評分風格與重點，她都會要求學生每場的競賽作品不得重複，藉此磨練選手具備應變能力及強烈的企圖心，讓選手明白在競賽的最終目的不是在贏得名次，更重視的是心裡素質，勇於挑戰自己！



▲劉威廷以半臉傷疤特效化妝奪得比賽銅牌。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.12）

在馬來西亞IBE Make-Up Artistry Awards 2018美妝美甲大賽中，李心主同學獲得特效化妝組的銀牌獎、創藝噴槍彩妝組獲得殿軍。魏方儀同學在新娘髮型與晚妝組榮獲銀牌獎。劉威廷同學則在特效化妝半臉傷疤組比賽中獲得殿軍。另外在2018 Kintl Beauty Olympic In Malaysia的國際競賽中，李心主同學獲得社會組的新娘整體造型組第三名、魏方儀同學則獲得學生組的新娘整體造型組第二名。



▲魏方儀同學作品-創意包頭設計結合全身造型獲銀獎(左),李心主同學作品-創意噴槍彩妝獲殿軍。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.12）

目前就讀於時尚系的研究生李心主，雖然是選手身份，但因為專業受到肯定，同時受邀擔任技能競賽的評審，他說：「今年是第三年參與賽程，每年的比賽作品都有不同的風格，尤其在馬來西亞是屬於多元文化，以新娘造型種類就包含印度風格、馬來風格、華人風格、西洋風格，呈現的整體造型差異性具有刺激跟顛覆原有的固著想法，從評審角度在看選手的作品，會關注更多的細節跟全面性的融合表現，對於專業的美學鑑賞也會有加乘提昇的效果。

