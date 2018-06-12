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推動產業的奮鬥故事 南迴紅藜創生有成

中央社2018/06/12 15:59
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北12日電）農委會水保局台東分局長王志輝投身南迴紅藜地方創生，他說，其實一點也不浪漫，這是跨中央、地方政府及民間、產業多年合作才成就的產業，要讓南迴不再是很難回去的地方。

有「穀類紅寶石」美名的紅藜，鈣含量是米的50倍，鉀是燕麥的100倍，鐵與鋅各為燕麥的17、10倍，近年成為家喻戶曉的養生聖品，而台灣紅藜來自台東原民部落有機栽種，如今得以成為支撐原民部落文化的經濟支柱，其實是跨域、耗費多年拚鬥而來。

今天出版界以「走一條藜家不遠的路」一書，記錄參與此一成功的地方創生案例歷程。新書發表會上，包含台東種植紅藜的排灣族青農、人稱「紅藜先生」的吳正忠，以及響應紅藜產業化的企業高層、官員等與會。

相對書中一篇篇注入人文情懷的故事風格，王志輝開宗明義就說：「其實（推展紅藜）故事一點也不浪漫，這是推動產業的故事。」

他說明，水保局之所以投入，是要替南迴一帶的人建置可長可久的產業，一開始只能是栽種生產的一級產業，接著就是要設法讓紅藜生產延伸到加工業，而且要讓大廠進來參與，這是一條「打群架」的奮鬥過程。

他並說，推動南迴紅藜產業的發展，也呼應了政府要推動的地方創生政策，今年2月並獲得行政院核定新台幣1200萬元「南迴紅藜跨域產業計畫」預算，將作為設置紅藜等當地特色農產加工廠的經費使用。

他說，加工廠的設置可嘉惠當地約10個部落、2000人左右的產業發展，讓他們有穩定的收入，使得「南迴不再是很難回去的地方，是回去後不想離開的地方」。

與會的摩斯漢堡董事長林建元表示，摩斯漢堡來自日本，但是只有台灣有使用紅藜製作的產品，並會推薦日本觀光客吃這一味；他教授城鄉規劃課程時，也告訴公務員，紅藜產業就是地方創生的最佳範例，應深入了解。

喜年來公司的上游公司豐群投資控股公司董事長張宏嘉分享，推出紅藜口味後，蛋捲銷售額成長12%，而地方創生的重點是文化要靠經濟支撐。台灣森永製菓公司總經理塚本知一也說，已推出紅豆紅藜牛奶糖，將行銷、分享推廣此素材。（編輯：管中維）1070612

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