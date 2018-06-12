推動產業的奮鬥故事 南迴紅藜創生有成

（中央社記者楊淑閔台北12日電）農委會水保局台東分局長王志輝投身南迴紅藜地方創生，他說，其實一點也不浪漫，這是跨中央、地方政府及民間、產業多年合作才成就的產業，要讓南迴不再是很難回去的地方。

有「穀類紅寶石」美名的紅藜，鈣含量是米的50倍，鉀是燕麥的100倍，鐵與鋅各為燕麥的17、10倍，近年成為家喻戶曉的養生聖品，而台灣紅藜來自台東原民部落有機栽種，如今得以成為支撐原民部落文化的經濟支柱，其實是跨域、耗費多年拚鬥而來。

今天出版界以「走一條藜家不遠的路」一書，記錄參與此一成功的地方創生案例歷程。新書發表會上，包含台東種植紅藜的排灣族青農、人稱「紅藜先生」的吳正忠，以及響應紅藜產業化的企業高層、官員等與會。