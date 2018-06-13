民進黨揭首場賄選案　花蓮縣府砸千萬替徐榛蔚競選

根據台灣採購公報網資料指出，花蓮縣政府以底標12250000元，採購「幸福花蓮」三節生活物資發放財務採購案，劉曉玫說，依造每袋米市價199元計算，1200萬約可買6萬多包，但採購價格一定會低於199，保守估計，至少可買到8萬包米，以每戶兩包米、全花蓮12萬戶計算，花蓮至少有1/3的戶數可收到米，讓她直呼太誇張。

年底百里侯選戰逐步逼近，參選人們近期都加強宣傳力道，力求讓選民知道自己的政治理念，不過民進黨今（13）日爆料指出，花蓮縣長傅崐萁公器私用，花費縣府1200萬買米，替自己的太太、國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚政治宣傳，涉賄選疑雲，民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫表示，這樣的行為是污辱台灣民主和選舉，並赴台灣最高檢察署按鈴申告。



▲台灣採購公報網資料指出，花蓮縣政府以底標12250000元，採購「幸福花蓮」三節生活物資發放財務採購案。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.13）

劉曉玫強調，這次是她看到最公然、毫不遮掩的賄選形式和方式，把候選人的像面直接印到米袋上，署名是自己老公的名字，用的是納稅人的錢，完全是污辱台灣民主、選舉的行為，相當不可取。

律師黃帝穎表示，米袋上印有傅崐萁和徐榛蔚的照片，共牽涉到三個法律問題，第一，這些米每袋市價約199元，超過法務部規定的30元標準，包裝跟選舉文宣品差不多，涉嫌違反選罷法，有賄選的嫌疑；第二，米袋是縣府招標，將公帑公器私用，涉嫌貪汙治罪條例第六條的圖利罪，拿人民納稅錢做個人宣傳使用；第三，公職人員應遵守行政中立原則，縣府卻把預算用在這些競選文選品上，發給選民，違反行政中立，因此主管機關法務部有責任去做查處。

民進黨基隆市議員參選人、律師鄭文婷表示，徐榛蔚已經是國民黨徵召的縣長候選人，但她竟然用縣府的資源來達成自己的競選目的，傅崐萁的行為已構成圖利他人的行為，「要選舉就應該要自己好好選」，這樣的行為在法律、政治上都不能讓人認同。

記者會結束後，劉曉玫等人前往最高檢按鈴告發，他們也希望徐榛蔚和傅崐萁兩人能出面好好說清楚。





▲劉曉玫和鄭文婷和「賄選米袋」合影。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.13）