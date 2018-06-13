滙豐銀估美聯準會6、9月會升息　美元下半年維持強勢

滙豐私人銀行投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲13日指出，下半年受惠於全球同步增長，穩健的企業獲利成長及審慎的中央銀行政策，全球股市可望在下半年反彈回升，最看好美國和亞洲區股票。在亞洲股票市場當中，滙豐私人銀行維持對中國大陸、新加坡和印度的加碼配置。至於亞洲債券市場，中國和南韓債券最被看好，滙豐持續看好全球股票、美國債券以及新興市場債券。

美國聯準會（Fed）將召開利率決策會議，滙豐私人銀行預期，聯準會在今（2018）年6月及9月升息2次後， 明年3月還會再升息1次，同時估計美國10年國債收益率將於3%以下保持平穩，並且可能在下半年進一步回落。同時，受惠於健康的周期性成長，預計美元在2018年下半年將維持強勢，尤其相對歐元、英鎊和瑞士法郎，持有以美元計價投資組合的投資者應注意匯率的波動性。

同時， 滙豐私人銀行預期，美國減稅政策的刺激，加上新興市場的結構性快速增長，將延長這一輪全球商業周期的復甦，雖然已開發經濟體正進入經濟擴張周期的後期，預料今、明兩年全球經濟成長率將分別維持在3%和2.9%。

隨著利率市場波動和通膨憂慮逐步緩和，債劵市場將會在今年下半年逐漸穩定，目前債劵市場價格已經反映美國聯準會利率的上升預期。滙豐私人銀行預料，聯準會在今年6月和9月升息兩次後， 明年3月還會再升息一次，同時估計美國10年國債收益率將於3%以下保持平穩，並且可能在下半年進一步回落。

范卓雲說，隨著第1季股市遭拋售及第2季市場進一步回穩，環球股市的基本面和估值更具吸引力，相信投資者信心會在下半年回升，支持股市重拾升軌。中國大陸宣布即將進入一個加快市場開放與結構性改革的新階段，MSCI 在今年6月和 9月將A股納入國際指數， 未來5至10年將會迎來6000億美元的資金淨流入，預料到了2020年，人民幣將成為全球5大交易貨幣之一，而今年秋天四中全會召開將聚焦改革開放議題，也會對中國大陸股票市場帶來正面催化作用，在多元化投資組合中，維持對中國大陸股票和債券的加碼配置。

此外，受惠於健康的周期性成長，滙豐私人銀行預計，美元在今年下半年將維持強勢，尤其相對歐元、英鎊和瑞士法郎，持有以美元計價投資組合的投資者應注意匯率的波動性。而新興市場經濟基本面維持正向，將支持新興市場貨幣在未來6個月對美元保持中性回報。即使面對環球貿易爭議，預計人民幣將維持穩定，並在2018年底站穩兌每美元6.4水平。

